Ο Arsenio Dominguez Velasco νέος γγ του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

Την εκλογή του νέου γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ, χαιρέτισε με σημερινή δήλωσή του στο διαδίκτυο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτη.

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την εκλογή του υποψηφίου του Παναμά κ. Arsenio Dominguez Velasco στη θέση του γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ρόλο του ΙΜΟ ως παγκόσμιου νομοθέτη για την ασφαλή, περιβαλλοντικά φιλική και αποτελεσματική ναυτιλία και θα συνεργαστούμε με το νέο γενικό γραμματέα και τα κράτη μέλη του ΙΜΟ, προς όφελος της ναυτιλίας, των ναυτικών και της παγκόσμιας κοινότητας στο σύνολό της» αναφέρει.

Σημειώνεται ότι το συμβούλιο του ΙΜΟ εξέλεξε σήμερα στη θέση του γενικού γραμματέα του ΙΜΟ τον Arsenio Antonio Dominguez Velasco από τη Δημοκρατία του Παναμά, για μια τετραετή θητεία αρχής γενομένης από το 2024.

The IMO Council has appointed Mr. Arsenio Antonio Dominguez Velasco of the Republic of Panama, for an initial 4-year term as next Secretary-General, as of 1 January 2024, subject to the Assembly’s approval. pic.twitter.com/EiDAkYnYGP