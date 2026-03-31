Bloomberg: Ένα ακόμη ελληνόκτητο τάνκερ πέρασε το Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό

Τέταρτη διέλευση ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου από το Στενό του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Το suezmax Pola, το οποίο είχε απενεργοποιήσει το σύστημα εντοπισμού του στον Περσικό Κόλπο στις 10 Μαρτίου, εντοπίστηκε ξανά τη Δευτέρα από το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS). Το πλοίο έπλεε στον ανατολικό Ινδικό Ωκεανό, κοντά στον θαλάσσιο διάδρομο ανοιχτά της Σουμάτρας στην Ινδονησία, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, η επανεμφάνισή του υποδηλώνει ότι το δεξαμενόπλοιο πέρασε με επιτυχία το Στενό του Ορμούζ, ένα κρίσιμο «σημείο συμφόρησης» για το πετρέλαιο, όπου η εμπορική κίνηση έχει μειωθεί δραστικά μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το πλοίο, φορτωμένο με περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου, κατευθύνεται προς την Ταϊλάνδη, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Kpler.

Παρότι το Ιράν συνεχίζει να αποκλείει «εχθρικά» πλοία από τη στρατηγική θαλάσσια οδό, αρκετές ασιατικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ταϊλάνδη, έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες που επιτρέπουν τη διέλευση ορισμένων δεξαμενόπλοιων και φορτηγών πλοίων.

Το Pola είναι το τέταρτο πλοίο που διαχειρίζεται η Dynacom Tankers Management Ltd. και διασχίζει το Στενό του Ορμούζ με απενεργοποιημένο τον πομποδέκτη του από τότε που ουσιαστικά έκλεισε η διέλευση. Η εταιρεία είχε στείλει νωρίτερα μέσα στον μήνα και τα δεξαμενόπλοια Shenlong, Smyrni και Marathi μέσω του ίδιου θαλάσσιου περάσματος, αναφέρει το Bloomberg.

Οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο παραμένουν υψηλοί, καθώς το Ιράν έπληξε ένα πλήρως φορτωμένο δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ ανοικτά του Ντουμπάι με drone.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.