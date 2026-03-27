Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την άρνηση της Ευρώπης να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι άμυνας διεξάγουν, σε ιδιωτικό επίπεδο, προχωρημένες και λεπτομερείς συζητήσεις για τη διασφάλιση των θαλάσσιων οδών ανοιχτά των ιρανικών ακτών μετά το τέλος της σύγκρουσης, σύμφωνα με δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η απειλή ιρανικών επιθέσεων έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, την πύλη προς τον Περσικό Κόλπο, μέσω των οποίων διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμοι να συμβάλουν στην προστασία της ναυσιπλοΐας μετά το τέλος του πολέμου, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα σχέδια βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο απ’ ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί, αναφέρει η Wall Street Journal.

Τα σχέδια που εξετάζονται περιλαμβάνουν:

Αποστολή φρεγατών για τη συνοδεία δεξαμενόπλοιων και άλλων εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών

Κατάρριψη ιρανικών drones και πυραύλων, εφόσον χρειαστεί, με αντιαεροπορικά συστήματα που θα φέρουν τα συνοδευτικά πλοία

Επίδειξη ισχύος, δηλαδή ορατή παρουσία στρατιωτικής δύναμης, ώστε να καθησυχαστούν οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι ασφαλιστές ότι η διέλευση από τον Κόλπο και τα Στενά είναι ασφαλής

Η Γαλλία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι 35 χώρες συμμετέχουν σε συζητήσεις για μια συντονισμένη αποστολή. Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι συνεργάζεται με συμμάχους και τη ναυτιλιακή βιομηχανία για «ένα βιώσιμο σχέδιο προστασίας της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

Το Ηνωμένο βασίλειο και η Γαλλία ηγούνται της προσπάθειας, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του NATO, Μαρκ Ρούτε. «Αυτή τη στιγμή, οι χώρες συνεργάζονται ενεργά», δήλωσε από την έδρα της Συμμαχίας την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι πολλές λεπτομέρειες παραμένουν ανοιχτές «δεδομένου ότι ο πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ο Ρούτε σημείωσε ότι η προσπάθεια, στην οποία συμμετέχουν και χώρες εκτός ΝΑΤΟ, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχει ως στόχο να «διασφαλίσει ότι οι θαλάσσιες οδοί θα παραμείνουν ανοιχτές».

«Και αυτό ανταποκρίνεται ακριβώς και στο αίτημα του προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ο Τραμπ δεν φαίνεται ικανοποιημένος. «Τα κράτη του ΝΑΤΟ δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να βοηθήσουν με το παρανοϊκό κράτος, που πλέον έχει συντριβεί, το Ιράν», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη.



Πηγή: skai.gr

