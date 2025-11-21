Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 0,4%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Αύξηση κατά 0,4% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Σεπτεμβρίου έτους 2024 προς τον Σεπτέμβριο 2023.
Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 3,8% τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Σεπτεμβρίου 2024.
Μείωση 2,9% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Σεπτεμβρίου του έτους 2024 προς τον Σεπτέμβριο 2023.
