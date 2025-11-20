«Το 20% του παγκόσμιου στόλου, άρα η πιο ισχυρή ναυτική δύναμη στον πλανήτη, δεν είναι αμελητέα. Σε κάθε διαπραγμάτευση είναι ισχυρός ενισχυτικός παράγοντας, πολύ μεγάλο χαρτί», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ως προς τα ενεργειακά, εξήγησε ότι για να μεταφερθεί το αμερικανικό LNG από τις ακτές της Αμερικής στην Ευρώπη με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν, είναι απαραίτητος ο ελληνικός στόλος, με τον ρόλο των λιμανιών να είναι καταλυτικός.

«Το παγκόσμιο εμπόριο στο επίπεδο του 80-90% κινείται δια θαλάσσης. Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τα λιμάνια, ουσιαστικά κυριαρχεί στον πλανήτη. Η Ελλάδα έχει κομβικά λιμάνια και λιμενικές υποδομές για τις χρήσεις αυτές. Αυτός ο οποίος θα έρθει και θα κάνει επενδύσεις εδώ - όπως έχουν ήδη γίνει σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη - θα έχει τη δυνατότητα να κυριαρχεί και στο οικονομικό ενεργειακό επίπεδο», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας. «Τι σημαίνει αυτό για εμάς; Σημαίνει θέσεις εργασίας. Οι επενδύσεις αν και εφόσον έρθουν από την αμερικανική πλευρά, θα είναι τέτοιες. Σημαίνουν ανάπτυξη, πλούτο για τη χώρα μας».

Ερωτηθείς για τη συμφωνία με την Κίνα και κατά πόσο επηρεάζεται αυτή μετά τις δηλώσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο υπουργός σημείωσε:

«Οι συμφωνίες είναι για να τηρούνται από όλες τις πλευρές. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελευσίνα, είναι μια στρατηγικής σημασίας επένδυση. Η νομοθετική πρωτοβουλία που είδα από το υπουργείο Ανάπτυξης, να ξεκαθαρίσω ότι αφορά αποκλειστικά τη χρήση του ναυπηγείου της Ελευσίνας. Αφορά δηλαδή τη δυνατότητα χρήσης των εκτάσεων του ναυπηγείου σε ό,τι έχει να κάνει με παρεμπίπτουσες λειτουργίες (λιμενικές λειτουργίες, αποθήκευσης, ενεργειακές κλπ)».

«Σε κάθε περίπτωση η παραχώρηση ενός λιμένα αφορά μια διαδικασία που θα έχει πλήρεις όρους παραχώρησης, θα είναι προϊόν μιας διαγωνιστικής διαδικασίας ή με ένα άλλο επενδυτικό σχήμα, ενδεχομένως G2G. Θα αναπτυχθεί περαιτέρω το ναυπηγείο της Ελευσίνας που τρέχει η ONEX δηλαδή, αυτό αφορά η συγκεκριμένη διάταξη. Για το υπόλοιπο οι δυο τρόποι είναι στα πλαίσια μιας πλήρους παραχώρησης είτε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας μέσα από τον Οργανισμό Λιμένων Ελευσίνας ή με μια συμφωνία διακρατική. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης νομιμότητας που θα τηρηθεί και δεν αφορά μόνο το λιμάνι της Ελευσίνας, αλλά όλες τις λιμενικές υποδομές της χώρας».

«Αποκτούμε κι εμείς κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας»

Τέλος, τόνισε πως κάθε λιμενική υποδομή μπορεί να έχει πολλές χρήσεις (εμπορικές, ενεργειακές), ενώ να αποτελεί και λιμάνι πολεμικών πλοίων. «Γίνεται προσπάθεια πολύ σημαντική στα ελληνικά ναυπηγεία και επενδύσεις τα τελευταία χρόνια. Αυτός είναι ο τρόπος να αποκτούμε κι εμείς κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας το οποίο χάσαμε για πολλές δεκαετίες», όπως είπε.

«Οι γείτονές μας οι Τούρκοι έχουν σχεδόν αυτόνομη αμυντική βιομηχανία. Έχει έρθει η ώρα οι διαγωνισμοί που θα γίνουν πχ για τα μεγάλα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού ή για πλοία του ΠΝ, να εμπλέξουν τα ελληνικά ναυπηγεία», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.