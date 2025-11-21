Του Βασίλη Καλτσά

Κατατέθηκε στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στην ΟΝΕΧ να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

Ετσι, η ΟΝΕΧ θα μπορεί πλέον να εκτελεί και άλλες εργασίες πέρα από τις καθαρά ναυπηγικές.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, με τη νομοθετική διάταξη, η οποία θα ψηφιστεί στις 27 Νοεμβρίου, θα μπορούν να εκτελούνται και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων όπως λιμενικές, εμπορικές, ενεργειακές και αμυντικές.

Οι πρόσθετες δυνατότητες, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για να «μεγαλώσει» κι άλλο η Ελλάδα και να μετατραπεί σε κόμβο (ενεργειακό, εμπορικό, διαμετακομιστικό) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τονίζουν πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης.

Με το νέο σχέδιο για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, θα μπορούν να μεταφέρονται προϊόντα όπως containers, LNG και χύδην φορτία (για παράδειγμα σιτάρι).

Επιπλέον, θα υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση με το Θριάσιο που μετατρέπεται σε κόμβο logistics, σημειώνουν οι ίδιες πηγές του υπουργείου.

Παράλληλα, η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στην Αμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα (DFC) να χρηματοδοτήσει τις επιπλέον εργασίες.

Δεν αντικαθιστά το Λιμάνι του Πειραιά

Πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης επισημαίνουν, ότι το νέο σχέδιο έρχεται συμπληρωματικά και όχι προς αντικατάσταση του Λιμανιού του Πειραιά.

Οπως διευρκινίζουν, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας δεν θα είναι λιμάνι με την κλασική έννοια του όρου, αλλά ένας de facto εμπορικός λιμένας.

Εκτιμάται πως η μεταμόρφωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας θα δημιουργήσει επιπλέον ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς θα αναμένεται να αποτελέσει μια νέα δυνητική εναλλακτική οδό.

Παράλληλα, ανοίγει το δρόμο σε μεγάλες επενδύσεις που θα φέρουν «χιλιάδες καλές θέσεις εργασίας», σύμφωνα με τους κύκλους του υπουργείου.

Τέλος, αναφέρουν ότι σύντομα θα έχουμε νέες ειδήσεις για τα ναυπηγεία στην Ελλάδα, οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχέδιο για τη συνολική ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας στη χώρα μας.

Η νομοθετική ρύθμιση

Άρθρο 52

Διαδοχή δικαιωμάτων - Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4965/2022

Στο άρθρο 4 του ν. 4965/2022 (Α’ 162), περί διαδοχής δικαιωμάτων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο

και το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4

Διαδοχή δικαιωμάτων

Αναφορικά με τη διαδικασία εξυγίανσης της ΝΒΕΕ Α.Ε. του παρόντος, σε περίπτωση μεταβίβασης των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας, στο πλαίσιο της συναφθησόμενης συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εξουσιοδότησης, οι νέοι φορείς καθίστανται

διάδοχοι των δικαιωμάτων που ορίζονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου τέταρτου του ν. 2528/1997 (Α’ 216) και μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τα εν λόγω δικαιώματα σύμφωνα με τους υφιστάμενους όρους παραχώρησης αυτών για τις ανάγκες της ναυπηγοεπισκευαστικής

δραστηριότητάς τους.

Τα δικαιώματα των παρ. 6 και 7 του άρθρου τέταρτου του ν. 2528/1997 43 δύνανται να ασκούνται και προς τον σκοπό παροχής εφοδιαστικών, λιμενικών και πάσης φύσεως συναφών υποστηρικτικών υπηρεσιών από τους νέους φορείς και τα νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη με φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένος συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, με άμεση ή έμμεση συμμετοχή του σε αυτές, καθώς και υπηρεσιών εμπορικής, αμυντικής, εφοδιαστικής ή ενεργειακής φύσεως προς τον σκοπό επωφελέστερης αξιοποίησης των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων, των υφιστάμενων και μελλοντικών υποδομών τους, εξυπηρέτησης της λειτουργίας τους και των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων τους, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της επένδυσης του

πρώτου εδαφίου και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.».



Πηγή: skai.gr

