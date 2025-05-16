Το Anji Ansheng, το κινεζικής κατασκευής οχηματαγωγό, που είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο στην κατηγορία του, απέπλευσε το απόγευμα της 15ης Μαϊού για το πρώτο του ταξίδι με προορισμό την Ευρώπη, μεταφέροντας περίπου 7.000 οχήματα που έχουν παραχθεί στην Κίνα.

Ο απόπλους του πλοίου από τη Σανγκάη σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο, ξεπερνώντας το ρεκόρ πριν από μερικές εβδομάδες, του οχηματαγωγού BYD Shenzhen, το οποίο έχει επίσης, κατασκευαστεί στην Κίνα από την αυτοκινητοβιομηχανία BYD.

Το BYD Shenzhen είχε πριν από το Anji Ansheng, τον τίτλο του μεγαλύτερου οχηματαγωγού σε υπηρεσία παγκοσμίως.

«Το γεγονός ότι το ρεκόρ αυτό καταρρίφθηκε και πάλι μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερου από έναν μήνα αντανακλά την ταχεία ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα της Κίνας σε μεσαία και μεγάλη κλίμακα, αλλά και την ανθεκτικότητα και ζωτικότητα του εξωτερικού εμπορίου της χώρας παρά τις πολύπλοκες συνθήκες του παγκοσμίου περιβάλλοντος», δήλωσε ο Γκάο Γιουνίνγκ αναπληρωτής διευθυντής της Σχολής Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης του πανεπιστημίου Tsinghua University.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

