«Κράτει στις μηχανές» από τη Danaos - Γιατί «παγώνει» τις επενδύσεις σε νέα πλοία

Στο συρτάρι βάζει προς ώρας τα επενδυτικά της σχέδια για την απόκτηση νέων πλοίων η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Danaos Corp., του Ιωάννη Κούστα, με τον Έλληνα πλοιοκτήτη να αποδίδει την απόφασή του στο απογοητευτικό νέο κανονιστικό πλαίσιο που προτείνει ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (ΙΜΟ).

«Επί του παρόντος αναβάλλουμε τις επενδύσεις σε νέα πλοία και επικεντρωνόμαστε στη βελτιστοποίηση της απόδοσης του υφιστάμενου στόλου μας», δήλωσε ο ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της Danaos κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων α' τριμήνου την Τρίτη.

Η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο Danaos, που διαθέτει έναν στόλο περίπου 100 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ή χύδην φορτίου, εν πλω ή υπό κατασκευή, έχει παραγγείλει συνολικά 22 σύγχρονα πλοία την τελευταία τριετία, συνολικού ύψους επένδυσης περίπου 2 δισ. δολαρίων.

Έχει ήδη παραλάβει τα επτά εξ αυτών, ενώ τα υπόλοιπα 15 βρίσκονται σε διάφορες φάσης κατασκευής και είναι προγραμματισμένο να παραδοθούν έως το 2028.

Η εταιρεία έχει διασφαλίσει τη ναύλωση όλων των νεότευκτων πλοίων της, με τη μέση σταθμισμένη διάρκεια ναύλωσης να υπολογίζεται σε περίπου 5,3 έτη.

Επιπλέον, όλα τα νεότευκτα πλοία θα είναι συμβατά με τη χρήση καυσίμου μεθανόλης, καθώς και εξοπλισμένα με scrubbers (μηχανισμό φιλτραρίσματος των εκπεμπόμενων ρύπων) και μονάδες εναλλακτικής ισχύος, ώστε να ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα Tier III και Energy Efficiency Design Index Phase III του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας.

Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο Ιωάννης Κούστας, η εταιρεία αποφάσισε να κάνει «κράτει τις μηχανές» και να «παγώσει» επί του «παρόντος τις επενδύσεις σε νέα πλοία, καθώς -όπως τόνισε- οι προτάσεις του IMO για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας στερούνται οράματος και συνιστούν «ουσιαστικά, ένα πλαίσιο τύπου ''πληρώνω για να ρυπαίνω''».

«Ο κανονισμός δεν ανταποκρίνεται στις πιο φιλόδοξες προτάσεις του κλάδου και είναι απίθανο να επιφέρει ουσιαστική πρόοδο στην προσπάθεια απανθρακοποίησης της ναυτιλίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε ο κ. Κούστας, «παρέχονται περιορισμένα κίνητρα για τη χρήση των κοστοβόρων πράσινων καυσίμων και δεν δίνεται ουσιαστική προτεραιότητα στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Ως αποτέλεσμα, δεν είναι σαφές ποιο θα είναι το καύσιμο του μέλλοντος και έτσι προς το παρόν τα συμβατικά πλοία με scrubbers παραμένουν εξ ορισμού η κύρια επιλογή».

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Danaos έχει αναστείλει την κατασκευή νέων πλοίων. Η ελληνική εταιρεία είχε ανακοινώσει πέρυσι τον Αύγουστο ότι σταματά τις παραγγελίες πλοίων καθώς η κατάσταση στον κόσμο «δεν είναι η καλύτερη δυνατή».

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ωστόσο, η εταιρεία ανακοίνωσε την παραγγελία δύο νέων πλοίων, πιθανώς μετά την πρόθεση της κινεζικής ναυπηγικής εταιρείας Huangpu Wenchong να παραδώσει νωρίτερα δύο neo-panamax.

Αισιοδοξία παρά το ασταθές περιβάλλον

Η πολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί παγκοσμίως και η αστάθεια που εμφανίζει η ναυτιλιακή αγορά επέδρασε αρνητικά στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της Danaos, με την εταιρεία πάντως να παραμένει αισιόδοξη για τις προοπτικές του κλάδου μακροπρόθεσμα.

Τα καθαρά κέρδη της Danaos υποχώρησαν κατά 24% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 115,1 εκατ. δολάρια για τους πρώτους τρεις μήνες της τρέχουσας χρήσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα έσοδα από τα 74 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έχει εν πλω επηρεάστηκαν από τους χαμηλότερους ναύλους που προβλέπουν τα ανανεωμένα συμβόλαια ναύλωσης σε σχέση με αυτά που είχαν υπογραφεί εν μέσω πανδημίας, ενώ το ίδιο διάστημα τα 10 capesizes χύδην φορτίου επιβάρυναν τα έσοδα λόγω της υποτονικής ζήτησης.

«Κατά την άποψή μας, μια ουσιαστική και βιώσιμη ανάκαμψη αποτελεί πρόκληση ελλείψει περαιτέρω αναπτυξιακών πρωτοβουλιών από την Κίνα», δήλωσε ο κ. Κούστας.

Παρά την υποχώρηση της κερδοφορίας της όμως, η Danaos διατήρησε αμετάβλητο το μέρισμά της, για τρίτο διαδοχικό τρίμηνο, στο 0,85 δολάριο ανά μετοχή.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει συνάψει αρκετές νέες ναυλώσεις. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι τους τελευταίες τρεις μήνες έχει υπογράψει νέες ναυλώσεις ή έχει ανανεώσει υφιστάμενες για 12 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής αξίας 525 εκατ. δολαρίων, ανεβάζοντας τα συνολικά προς είσπραξη έσοδά της στα 3,7 δισ. δολάρια.

Ο κ. Κούστας, μάλιστα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές του κλάδου μακροπρόθεσμα, παρά τη «δραματική υποχώρηση» της αγοράς ΗΠΑ-Ειρηνικού λόγω του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

«Μέχρι στιγμής, η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει ανθεκτική», δήλωσε και πρόσθεσε: «Όσο οι Αμερικανοί καταναλωτές συνεχίζουν να καταναλώνουν, αναμένουμε ότι οι εμπορικές ροές θα ανακάμψουν, και ότι τα εξαντλημένα αποθέματα θα οδηγήσουν τελικά σε αύξηση της ζήτησης».



