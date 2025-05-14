Θεσσαλονίκη: Τι αποφασίστηκε στην ετήσια γενική συνέλευση του ΟΛΘ

Εκτός του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) βρέθηκε σήμερα ο επί πενταετία εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας, Αθανάσιος Λιάγκος, κατόπιν απόφασης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εισηγμένης, που πραγματοποιήθηκε με απαρτία 83,73% και ενέκρινε τη διανομή καθαρού μερίσματος ύψους 1,9 ευρώ/μετοχή. Ο εκπρόσωπος του βασικού μετόχου (ομίλου Σαββίδη), Κωσταντίνος Φωτιάδης, ζήτησε ο κ.Λιάγκος να μην είναι υποψήφιος στο νέο 9μελές διοικητικό συμβούλιο, που θα έχει διετή θητεία, ενώ όταν ερωτήθηκε γιατί από δημοσιογράφους, απάντησε πως η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της επιδίωξης για διαρκή ανανέωση, που επιτάσσουν οι αρχές της ορθής διακυβέρνησης.

«Με αίσθημα ευθύνης και υπερηφάνειας αποχωρώ από τη θέση του εκτελεστικού προέδρου, έπειτα από μια περίοδο έντονης προσπάθειας. Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που μου δόθηκε από την εταιρεία η δυνατότητα να υπηρετήσω σε έναν οργανισμό στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και παραμένω στη διάθεσή της ως σύμβουλος διοίκησης» επισήμανε ο κ.Λιάγκος και πρόσθεσε ότι κατά την περίοδο από το 2020, οπότε ανέλαβε ώς σήμερα, πραγματοποιήθηκαν καθοριστικές επενδύσεις σε υποδομές, εξοπλισμό και περιβαλλοντική αναβάθμιση. Νωρίτερα, ο κ.Λιάγκος είχε κάνει απολογισμό της πενταετούς θητείας του, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, ο ΟΛΘ ακολούθησε συνετή στρατηγική ανάπτυξης, με θετικό αποτύπωμα στις υποδομές, τη διεθνή του παρουσία και τις σχέσεις με τους φορείς της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, πρόσθεσε, μπήκε στην αφετηρία το εμβληματικό έργο της επέκτασης της 6ης προβλήτας, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις άνω των 77 εκατ. ευρώ μεταξύ 2018 και 2024 και διαμορφώθηκε δεύτερος επιβατικός σταθμός για τους επιβάτες της κρουαζιέρας, οι οποίοι αυξήθηκαν σημαντικά, με τη Θεσσαλονίκη να εξελίσσεται από περιφερειακό λιμένα σε σημείο αναφοράς για τα κρουαζιερόπλοια στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Ιωάννης Τσάρας, χαρακτήρισε το έργο της επέκτασης της 6ης προβλήτας ως «το πλέον εμβληματικό, που η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα αναμένουν 20 χρόνια τώρα» και προσδιόρισε το κόστος του «γύρω στα 200 εκατ. ευρώ ή λίγο λιγότερο», διευκρινίζοντας ότι αυτό (το κόστος) προς το παρόν αξιολογείται και δεν έχει οριστικοποιηθεί. Όσον αφορά τη ματαίωση, από το Υπερταμείο, του διαγωνισμού για την εκχώρηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ), για το οποίο η ΟΛΘ ΑΕ είχε αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής, ο κ.Τσάρας υπενθύμισε ότι η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε νομικές ενέργειες και πρόσθεσε: «συνεχίζουμε και διερευνούμε καθετί, ώστε να δούμε αν θα προβούμε σε περαιτέρω αστικές ή ποινικές ενέργειες».

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΘ ΑΕ γνωστοποίησε ακόμα ότι η εταιρεία ετοιμάζεται για τη δεύτερη φάση (ανταγωνιστικός διάλογος, ώστε να ακολουθήσει η υποβολή προσφορών) του διαγωνισμού για τη δημιουργία logistics center (εμπορευματικού κέντρου) στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, καθώς χθες Τρίτη η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ επικύρωσε τη σχετική λίστα (ενδιαφέρον για το έργο έχουν εκφράσει συνολικά τέσσερα επιχειρηματικά σχήματα). O κ.Τσάρας υπενθύμισε, τέλος, την αύξηση των μεγεθών του λιμένος κατά το 2024, παρά τις συνθήκες έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, επαναλαμβάνοντας ότι η διακίνηση τόσο εμπορευματοκιβωτίων όσο και συμβατικού φορτίου αυξήθηκε αισθητά, όπως και οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και ο αριθμός των επιβατών τους, και τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της ΟΛΘ ΑΕ.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ, με διετή θητεία, απαρτίζουν οι: Martin Masson, Ιωάννης Τσάρας, Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Jessy Lou, Παντελής Μιχαλόπουλος, Αγγελική Σαμαρά, Ευστάθιος Κουτμερίδης, Παναγιώτης Σταμπουλίδης και Ευαγγελία Δαμίγου. Εξ αυτών, ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης, εντεταλμένος σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ και επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, επισήμανε: «Η νέα επενδυτική περίοδος για το λιμάνι έρχεται σε μια εποχή που αυτό είναι βιώσιμο και κεφαλαιακά ενισχυμένο (...) και το μάνατζμεντ είναι ευθυγραμμισμένο σε λογική ανάπτυξης. Μένουμε δεσμευμένοι στο να φέρουμε σε πέρας τις μεγάλες προκλήσεις, που έχουν να κάνουν και με την ωρίμανση των έργων, να φέρουμε σε πέρας τη νέα επενδυτική περίοδο και να έχουμε αύξηση της υπεραξίας του λιμένος». Όλα τα θέματα της γενικής συνέλευσης υπερψηφίστηκαν με βάση τις προτάσεις του βασικού μετόχου (σ.σ. βασικός μέτοχος της ΟΛΘ ΑΕ είναι με ποσοστό 67% η South Europe GateWay Thessaloniki- SEGT, στην οποία μετέχουν εταιρεία που ελέγχεται πλήρως από την Belterra Investments του ομίλου Σαββίδη και τη Terminal Link Grèce SAS, θυγατρική της γαλλικής Terminal Link SAS, η οποία με τη σειρά της ανήκει κατά 49% στην κινεζική China Merchants Port Holdings).

