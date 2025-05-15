Για τις τιμολογιακές πολιτικές στις ακτοπλοϊκές μεταφορές και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της νησιωτικής οικονομίας τοποθετήθηκε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ναύλα για τα φορτηγά, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία θεσμική παρέμβαση από πλευράς υπουργείου στις χρεώσεις: «Το Υπουργείο, σε ό,τι έχει να κάνει με τα φορτηγά, ούτε τα πείραξε, ούτε τα άλλαξε, ούτε πρόκειται να τα αλλάξει.».

Παράλληλα, εξήγησε ότι οι όποιες αυξήσεις που παρατηρούνται από ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες στα ναύλα των φορτηγών, αντιστοιχούν σε εξαιρετικά μικρό κόστος ανά κιλό στα εμπορεύματα: «Σε τι αναλογούν οι αυξήσεις αυτές; Αν υπολογίσετε- ειλικρινώς- είναι 1-2 σεντ ανά κιλό.».

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως, τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις δεν μπορούν να αποτυπωθούν ως μετακύλιση στις νησιωτικές αγορές: «Εάν κάποιοι πιστεύουν ότι θα προσπαθήσουν να κερδοσκοπήσουν μετακυλίοντας – το επαναλαμβάνω, με ένα, με δύο λεπτά s ανά κιλό – στην αγορά, να το ξεχάσουν αυτό. Υπάρχει και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Υπάρχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτό δεν θα γίνει ανεκτό σε καμία των περιπτώσεων».

Στη συνέχεια, ο κ. Κικίλιας υπενθύμισε τη νομοθετική παρέμβαση που έκανε η Κυβέρνηση, προκειμένου να αποτραπούν αυξήσεις στα επιβατικά εισιτήρια των ακτοπλοϊκών, που είχαν προαναγγείλει οι εταιρείες ότι θα γίνουν από την 1η Μαΐου:

«Αυτό το οποίο έκανε η Ελληνική Κυβέρνηση είναι να βρει τρόπο – και τον βρήκε, διά εμού και του συνόλου της Προεδρίας της Κυβέρνησης, που έχει την ευθύνη για την οικονομική πολιτική – με μία τροπολογία την οποία έφερα εδώ στη Βουλή και ψηφίστηκε, για να μην αυξηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τους συμπολίτες μας επιβάτες, καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ενώ, ήδη, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες το είχαν ανακοινώσει από 1η Μαΐου και οι αυξήσεις θα ήταν 13% έως 15%.»

Περιγράφοντας τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στις τακτικές του επισκέψεις σε νησιά:

«Θα προσπαθήσω να πάω σε όσο το δυνατόν περισσότερα νησιά γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έτσι ώστε να εκκινήσουν λιμενικά έργα – και έχουν εκκινήσει – να μπουν σε μία σειρά τα master plan, να προχωρήσουν οι διαγωνισμοί και να δοθεί η δυνατότητα να έχει κι άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα η νησιωτικότητά μας.»

Τέλος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στρατηγική σημασία της νησιωτικότητας:

«Η νησιωτικότητά μας, που κατά την άποψή μου είναι συγκριτικό πλεονέκτημα, δεν χωρά σε αμφισβητήσεις και αντιδικίες, πολιτικές ή μικροπολιτικές. Υπερβαίνει πολύ όλους εμάς. Αν το βλέπουμε κομματικά, είναι εθνικό και πατριωτικό μας καθήκον. Είναι στρατηγική μας για την αύξηση του κομματιού της ναυτιλίας που φέρνει έσοδα στη χώρα – και του τουρισμού, και της διασύνδεσης – και είναι υποχρέωσή μας, γιατί οι νησιώτες μας πρέπει να είναι ισότιμοι με όλους τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Άρα, δεν θα μπορούσαν να υστερούν στο κομμάτι της διασύνδεσης».

