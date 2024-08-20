Άννα Διαμαντοπούλου: Το όραμα μου το «Μεγάλο και Κυβερνών ΠΑΣΟΚ» απαιτεί ενότητα

«Το όραμα μου για το ''Μεγάλο και Κυβερνών ΠΑΣΟΚ'' απαιτεί την ενότητα όλων. Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής θα πρέπει να γίνει ξανά το μεγάλο κίνημα αλλαγής της νέας εποχής», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η υποψήφια για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου, σε επιστολή που απέστειλε σε δημάρχους του κόμματος, σε στελέχη και φίλους, όπως αναφέρει, στο χώρο της Αυτοδιοίκησης ζητώντας την υποστήριξή τους.

«Στην μακρά πολιτική μου πορεία κατέληξα σε ένα προσωπικό συμπέρασμα:

«Η γνώση του τοπικού είναι προϋπόθεση για το εθνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές», επισημαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου κάνοντας αναφορά στη πολιτική της δράση από την τοποθέτησή της ως Νομάρχης Καστοριάς, η οποία «αποτέλεσε το μεγάλο μου σχολείο και ένα σημαντικό σταθμό σε όλη την πολιτική μου διαδρομή. Η υπηρέτηση του τοπικού οράματος και η εμπειρία επίτευξης τοπικών στόχων με εφοδίασε με ένα πλούτο γνώσης, εμπειρίας και αυτοπεποίθησης για να δώσω μάχες σε μείζονα θέματα Εθνικής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας εμβέλειας, με απτά θετικά αποτελέσματα, πάντα στο πλαίσιο των βασικών αρχών της σοσιαλδημοκρατίας και προσαρμοσμένων στις ανάγκες και δυνατότητες του 2030 Αυτή την εμπειρία μου φιλοδοξώ σήμερα να αξιοποιήσω για την πατρίδα και το Κίνημα διεκδικώντας τη θέση της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής», όπως σημειώνει.

Τονίζει πώς στόχος της «είναι να διαμορφώσουμε όλοι μαζί ένα ανοιχτό στον πολίτη κόμμα, και πρωταρχικά ένα κόμμα που αναδεικνύει το θεσμό της Τ.Α. σε βασικό πυλώνα της δημοκρατίας, της προόδου, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, αδέσμευτο και αυτοδύναμο».

Υπενθυμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ από την ιδρυτική του διακήρυξη ανέδειξε το θεσμό της Τ.Α. ως ένα από τους βασικούς πυλώνες της ιδεολογικής και αξιακής του ταυτότητας και προώθησε πολύ ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις με την καθιέρωση των περιφερειών (1986), της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (το 1994), το Πρόγραμμα "Καποδίστριας" (το 1997) και το Πρόγραμμα "Καλλικράτης" (το 2010), οι οποίες συνοδεύτηκαν από μια σειρά αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, άλλαξαν το χάρτη και αναβάθμισαν το ρόλο της Τ.Α. στις προηγούμενες δεκαετίες.

Η υποψήφια για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενη στα αυτοδιοικητικά στελέχη της παράταξης υπογραμμίζει: «Η οργανωμένη αποκέντρωση σε όλους τους τομείς είναι σήμερα η πρώτη προτεραιότητα και η ανάδειξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μοχλό ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής ....Επιβάλλονται τομεακές παρεμβάσεις στρατηγικού χαρακτήρα, για τις οποίες θα μιλήσουμε μαζί, όπως εδαφικής συνοχής, οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας, προσέλκυσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού σε τοπικό επίπεδο καθώς και διεύρυνσης του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο πολιτειακό σύστημα της χώρας, που θα συμβάλλουν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και στην Περιφερειακή και Τοπική ανάπτυξη».

«Θεώρησα σκόπιμο να επικοινωνήσω μαζί σας πολιτικά με την αποστολή καταρχήν της διακήρυξης αρχών και θέσεων της υποψηφιότητας μου. Θεωρώ κρίσιμη τη συμβολή σας σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο για την παράταξη και τη χώρα, όπου το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής θα πρέπει να γίνει ξανά το μεγάλο κίνημα αλλαγής της νέας εποχής και που θα φέρει στην ελληνική κοινωνία την πολιτική με νέους όρους και αξίες και την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σε κεντρικό μοχλό ανάπτυξης.

Ο αγώνας αυτός είναι συλλογικός και έχει ένα στόχο, την εκλογή του νέου Προέδρου με όραμα και προοπτική για τη χώρα και τον τόπο μας. Το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν πρωτοπόρο και ηταν αυτό που άνοιξε τον δρόμο για την εκλογή του Προέδρου από τη βάση της κοινωνίας. Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής σήμερα πρέπει να επιβεβαιώσει και πάλι το μήνυμα ότι προχωρά σε μια νέα ηγεσία που θα έχει όραμα, σχέδιο, δυναμική καιαντανακλαστικά εξουσίας για τη νέα εποχή.

Το όραμα μου για το «Μεγάλο και Κυβερνών ΠΑΣΟΚ» απαιτεί την ενότητα όλων μας, το σεβασμό και την ανάδειξη των θεσμών ως βασικό πυρήνα της ιδεολογικής και αξιακής μας ταυτότητας, καταλήγει στην επιστολή της η Άννα Διαμαντοπούλου.

