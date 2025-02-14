Με διαδοχικές ανακοινώσεις συνεχίζεται η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τη Δικαιοσύνη.

Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός, απάντησε με νέα δήλωση στο ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας:

«Στην αρχή νομίζαμε ότι πρόκειται για ανάρτηση του κ. Πολάκη, αλλά τελικά ήταν η νέα ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς ο κ. Ανδρουλάκης έχει κάνει μια συνειδητή επιλογή να μετατρέψει το ΠΑΣΟΚ σε κόμμα των άκρων.

Σε κάθε περίπτωση το ερώτημα παραμένει: δεδομένου ότι μια σειρά βουλευτών του ΠΑΣΟΚ έχουν «αδειάσει» τον κ. Ανδρουλάκη για τα περί μη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη, θα ανασκευάσει ή όχι; Ή μήπως, κατά τη συνήθη τακτική τους, ο καθένας εκπροσωπεί τον εαυτό του;».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε αμέσως απάντηση στη δήλωση του κ. Ρωμανού, αναφέροντας:

«Ο κ. Ρωμανός, ο πολιτικός διαχειριστής και προϊστάμενος της ψηφιακής συμμορίας «ομάδα αλήθειας» δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι απάντησαν στην άθλια προπαγάνδα του οι ίδιοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που δήθεν «άδειασαν» τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Μήπως είναι ο ίδιος που πρέπει να ανασκευάσει, αν του έχει απομείνει ίχνος πολιτικής αξιοπρέπειας; Αλλιώς θα επιβεβαιώσει ότι είναι ένας αμετανόητος γκεμπελίσκος».

Πηγή: skai.gr

