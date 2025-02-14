Με τον Έλληνα αντιπρόεδρο Ιωάννη Τσακίρη και τον Ολλανδό Αντιπρόεδρο Robert de Groot της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συναντήθηκε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός τονίζει μεταξύ άλλων ότι στη συνάντηση, που έγινε στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, «συζητήσαμε για τις δυνατότητες χρηματοδότησης του ελληνικού αμυντικού συστήματος καινοτομίας».

Συνάντηση με τον Έλληνα Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Τσακίρη @yannistsakiris1 και τον Ολλανδό Αντιπρόεδρο κ. Robert de Groot της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) @EIB, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Συζητήσαμε για τις δυνατότητες χρηματοδότησης του ελληνικού αμυντικού συστήματος… pic.twitter.com/ah6aTDt0O4 — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 14, 2025

Πηγή: skai.gr

