Συνάντηση Δένδια με τους αντιπροέδρους της ΕΤΕ για τις δυνατότητες χρηματοδότησης του αμυντικού συστήματος καινοτομίας

Με ανάρτησή του ο υπουργός αναφέρει ότι στη συνάντηση, που έγινε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συζητήθηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης του αμυντικού συστήματος

Δένδιας

Με τον Έλληνα αντιπρόεδρο Ιωάννη Τσακίρη και τον Ολλανδό Αντιπρόεδρο Robert de Groot της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συναντήθηκε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός τονίζει μεταξύ άλλων ότι στη συνάντηση, που έγινε στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, «συζητήσαμε για τις δυνατότητες χρηματοδότησης του ελληνικού αμυντικού συστήματος καινοτομίας».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νίκος Δένδιας Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
