Συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό και την ευρωπαϊκή άμυνα

Οι εξελίξεις στο Κυπριακό εν όψει της επικείμενης πενταμερούς, αλλά και η ανάγκη να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Άμυνα τίθενται επί τάπητος κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, η οποία πραγματοποιείται αυτήν την ώρα.

Κατά την έναρξη της συνάντησης και αναφερόμενος στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αποφάσεις, που δικαιώνουν τις ελληνικές θέσεις ως προς την ανάγκη περισσότερων επενδύσεων από τα κράτη - μέλη στην Άμυνα, αλλά και την προστασία όλων των συνόρων της Ένωσης.

Για το Κυπριακό ο πρωθυπουργός εξήρε τις προσπάθειες του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας προκειμένου «να κρατηθεί ζωντανός ο διάλογος, ώστε να επιτευχθεί μία δίκαιη και βιώσιμη λύση» επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα θα σταθεί αρωγός και θα στηρίζει τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε τη σημασία της επικείμενης Πενταμερούς στη Γενεύη και επέμεινε πως στόχος της Λευκωσίας είναι «η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διεκόπησαν το 2017 αξιοποιώντας το κεκτημένο των συνομιλιών και με μοναδικό στόχο την επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των αρχών και των αξιών της ΕΕ».

Αναφορικά με το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της Ελλάδος και της Κύπρου ως προς την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας και της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αναφορά του κειμένου συμπερασμάτων ότι η Ένωση αντιμετωπίζει απειλές και στην Ανατολική Μεσόγειο, πέραν των δεδομένων και υφιστάμενων στην Ουκρανία.

Ακολουθεί ολόκληρος ο διάλογος ανάμεσα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη:

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Νίκο, καλώς ήρθες για μια ακόμη φορά στην Αθήνα, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, και όσον αφορά τις γενικότερες εξελίξεις στην ήπειρό μας.

Πριν από δυο μέρες συμμετείχαμε, πιστεύω, σε ένα εξαιρετικά σημαντικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο επιβεβαίωσε πάγιες θέσεις της Ελλάδος και της Κύπρου σχετικά με την ανάγκη η Ευρώπη ως Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κράτη μέλη να επενδύσουν και να επενδύσουμε περισσότερο στην άμυνά μας. Με συμπεράσματα τα οποία μας καλύπτουν απόλυτα, με αναφορά στην ανάγκη προστασίας όλων των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όμως σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τις εξελίξεις στο Κυπριακό ενόψει και της πενταμερούς, η οποία θα λάβει χώρα στις 17 και στις 18 Μαρτίου. Και θέλω να επαναλάβω για ακόμα μια φορά πόσο εκτιμώ τις συνολικές σου προσπάθειες να κρατήσεις αυτό τον διάλογο ζωντανό, για την επίτευξη, επιτέλους, μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης για το Κυπριακό ζήτημα, πάντα στηριζόμενοι στις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Θέλω να γνωρίζεις ότι η Ελλάδα, στον βαθμό που της αναλογεί, θα είναι συμμέτοχη και θα στηρίζει πάντα αυτές τις προσπάθειές σου.

Οπότε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε για τον συντονισμό μας ενόψει αυτής της πολύ σημαντικής συνάντησης και ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις σου.

*Νίκος Χριστοδουλίδης:* Φίλε Κυριάκο, να εκφράσω την ιδιαίτερα χαρά που έχω πάντα όταν βρίσκομαι στην Αθήνα.

Όπως πολύ ορθά έχεις αναφέρει, ερχόμενος στην Αθήνα μετά από ένα πολύ σημαντικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που όχι κατ' ανάγκην επιβεβαίωσε πάγιες θέσεις, αλλά με πρωτοβουλία της Κύπρου, της Ελλάδος και κάποιων άλλων κρατών μελών επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε αποφάσεις σε κάτι που και οι δύο, εδώ και καιρό, επιμέναμε: για την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας, της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και μάλιστα, μετά από κοινές, συντονισμένες προσπάθειες και με κάποια άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει η αναφορά ότι οι απειλές στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιορίζονται μόνο στην περιοχή της Ουκρανίας αλλά και στην περιοχή της Μεσογείου, σε όλα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ τη συγκεκριμένη αναφορά ως ιδιαίτερα σημαντική.

Είμαι εδώ, ενόψει της διευρυμένης συνάντησης στη Γενεύη, να ανταλλάξουμε απόψεις. Μια διάσκεψη στη Γενεύη που σχετίζεται και με αυτά που συζητούμε αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, σε μια περίοδο που επιχειρείται να αμφισβητηθούν βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου, κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα, η συνάντηση της Γενεύης έχει ιδιαίτερη σημασία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είμαι εδώ.

Θέλω να εκφράσω δημόσια ότι μεταβαίνω στη Γενεύη με ξεκάθαρο πλάνο, ξεκάθαρο σχεδιασμό. Ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017, αξιοποιώντας το κεκτημένο των συνομιλιών και με μοναδικό στόχο την επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και, θεωρώ, είναι και μια ευτυχής συγκυρία το γεγονός ότι, μετά τη Γενεύη, θα έχουμε και πάλι κανονικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην παρουσία, μάλιστα, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Θα έχω και εκεί την ευκαιρία να ενημερώσω όλους τους συναδέλφους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη και τις συζητήσεις που είχα πρόσφατα και με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Επιτροπής, στηρίζει αυτή την προσπάθεια από πλευράς Ηνωμένων Εθνών, για την επίτευξη λύσης του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Θέλω και σήμερα δημόσια να αναφέρω: οτιδήποτε ξεφεύγει του συμφωνημένου πλαισίου δεν είναι καν θέμα προς συζήτηση. Και χαίρομαι γιατί αυτή είναι και η θέση της διεθνούς κοινότητας.

Σε ευχαριστώ και πάλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.