Το μήνυμά του για τη σημερινή Ημέρα της Γυναίκας έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Πιο συγκεκριμένα:

«Τη σημερινή μέρα που τιμούμε τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των γυναικών για πραγματική ισότητα, είναι σημαντικό να θυμίσουμε την κορυφαία στιγμή μιας μεγάλης Ελληνίδας που με την πολιτική της δράση και την τόλμη της στάθηκε στην πρωτοπορία των δικαιωμάτων των γυναικών σπάζοντας κατεστημένες αντιλήψεις και στερεότυπα.

Το 1986, η γυναικολόγος, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας και τότε υφυπουργός Υγείας, Μαρία Κυπριωτάκη, ήταν η εισηγήτρια του νομοσχεδίου που κατοχύρωνε την αποποινικοποίηση της άμβλωσης. Για το αυτονόητο δικαίωμα, δηλαδή, κάθε γυναίκας στο σώμα της.

Απέναντί της βρέθηκαν η τότε αντιπολίτευση της ΝΔ, εκκλησιαστικοί και άλλοι υπερσυντηρητικοί φορείς ακόμη και μερίδα του Τύπου, που μιλούσαν για «έγκλημα». Η Κυπριωτάκη δεν κάμφθηκε. Το νομοσχέδιο έγινε νόμος του κράτους και σήμερα, 39 χρόνια μετά, η άμβλωση αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη επιλογή για κάθε γυναίκα.

Ασφαλώς, σκοταδιστικές και σεξιστικές αντιλήψεις για τον προσδιορισμό κάθε γυναίκας απο τον σύζυγο της ή τη μητρότητα, όπως αυτές του βουλευτή της ΝΔ που βγήκαν στην επιφάνεια χθες στη Βουλή, συνεχίζουν δυστυχώς να υφίστανται.

Αντιλήψεις που έχουν αντανάκλαση και σε μια σειρά από ανισότητες, που συνεχίζουν να βιώνουν οι γυναίκες ακόμα και σήμερα.

Ανισότητες στον εργασιακό βίο με σημαντικές μισθολογικές αποκλίσεις και μειωμένες προοπτικές ανέλιξης σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους.

Ανισότητες ακόμα και στις ευκαιρίες για πολιτική δράση. Μια ματιά στα έδρανα της Βουλής ή του υπουργικού συμβουλίου είναι αποκαλυπτική.

Την ίδια στιγμή, τα περιστατικά έμφυλης βίας αυξάνονται ραγδαία. Μόνο την περσινή χρόνια υπήρξαν 15 γυναικοκτονίες. Η καθεμία από αυτές λειτουργεί κάθε φορά ως ένα καμπανάκι συλλογικής αφύπνισης. Μέχρι όμως την επόμενη.

Και το κράτος, τι κάνει; Σίγουρα, όχι αρκετά.

Η ισοτιμία, ο σεβασμός και οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν ζητήματα διαρκούς αγώνα. Και αποτελεί δικό μας χρέος να ενδυναμώσουμε ουσιαστικά και στην πράξη τον ρόλο των γυναικών κατοχυρώνοντας νομικά σημαντικές διεκδικήσεις, που αμβλύνουν τις έμφυλες ανισότητες. Όπως έκανε τότε η Μαρία Κυπριωτάκη.

Χρόνια πολλά σε όλες».

