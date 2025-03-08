«Η 8η Μαρτίου είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε τα επιτεύγματα των γυναικών, αλλά και να αναλογιστούμε την πρόοδό μας προς την πραγματική ισότητα. Η χώρα μας έχει μακρά κληρονομιά ισχυρών γυναικών που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, πνευματικής και επιχειρηματικής μας διαδρομής. Σήμερα, τιμούμε αυτήν την παράδοση προσπαθώντας να οικοδομήσουμε μια κοινωνία όπου οι γυναίκες θα ευημερούν χωρίς διακρίσεις» αναφέρει σήμερα ο πρωθυπουργός, σε μήνυμά του για την Ημέρα της Γυναίκας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ανάρτησή του στο Facebook, τονίζει ότι «σε αυτήν την κατεύθυνση συγκλίνουν και οι πολιτικές που εφαρμόζουμε από το 2019» και αναφέρει ότι «όταν οι Ελληνίδες προοδεύουν, η Ελλάδα προοδεύει».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Η 8η Μαρτίου είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε τα επιτεύγματα των γυναικών, αλλά και να αναλογιστούμε την πρόοδό μας προς την πραγματική ισότητα. Η χώρα μας έχει μακρά κληρονομιά ισχυρών γυναικών που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, πνευματικής και επιχειρηματικής μας διαδρομής. Σήμερα, τιμούμε αυτήν την παράδοση προσπαθώντας να οικοδομήσουμε μια κοινωνία όπου οι γυναίκες θα ευημερούν χωρίς διακρίσεις. Σε αυτήν την κατεύθυνση συγκλίνουν και οι πολιτικές που εφαρμόζουμε από το 2019.

Στέκομαι ενδεικτικά στον εμπλουτισμό του νομικού μας πλαισίου με διατάξεις που θωρακίζουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Παράλληλα, όμως, και στο ολοκληρωμένο δίκτυο 65 δομών, 44 συμβουλευτικών κέντρων και 20 ξενώνων σε όλη τη χώρα. Στα 63 γραφεία αντιμετώπισης βίας από την Ελληνική Αστυνομία. Στην εθνική γραμμή SOS 15900. Στο PanicButton που κυριολεκτικά έχει σώσει πολλές ζωές.

Ταυτόχρονα, υλοποιούμε δράσεις για τη στήριξη της οικογένειας: τις γονικές άδειες, το επίδομα παιδιού ύψους 2.000 ευρώ, την αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ανά τέκνο, την επέκταση του επιδόματος μητρότητας στις αγρότισσες και τις αυτοαπασχολούμενες. Αλλά και τις Νταντάδες της Γειτονιάς σε 62 Δήμους. Τα αυξημένα vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς. Και, βέβαια, την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε ευαίσθητες περιοχές, όπως ο Έβρος.

Καθιερώθηκε, επίσης, η ποσοστιαία εκπροσώπηση γυναικών στις διοικήσεις εταιρειών. Υιοθετήθηκαν τα σήματα Ισότητας και Διαφορετικότητας για επιχειρήσεις και προχώρησε η επιμόρφωση στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα διαφορετικότητας. Ενώ σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες «τρέχουν» δράσεις ενημέρωσης με έμφαση στη σεξουαλική αγωγή, την πρόληψη της βίας και την καταπολέμηση των στερεοτύπων.

Παρά τα σημαντικά βήματα, όμως, ο δρόμος προς την πλήρη ισότητα είναι ακόμη μακρύς. Γι’ αυτό και νέες πρωτοβουλίες πρέπει να προστεθούν στα όσα έχουν ήδη κατακτηθεί. Από όλους. Γιατί η ισότητα των φύλων δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο τις γυναίκες. Είναι θεμέλιο για την ευημερία, αλλά και την ίδια την ταυτότητά μας.

Όταν οι Ελληνίδες προοδεύουν, η Ελλάδα προοδεύει. Χρόνια πολλά σε όλες!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.