Η ενεργοποίηση του «panic button» οδήγησε στην αυτόφωρη σύλληψη ενός άντρα που «τρύπωσε» τα ξημερώματα στο διαμέρισμα της πρώην συντρόφου του για να δει τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Ο κατηγορούμενος, με ιστορικό κακοποιητικής συμπεριφοράς έναντι της γυναίκας - και μητέρας των παιδιών του - καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση οκτώ μηνών, με τριετή αναστολή.

«Μπήκε στο σπίτι από την πόρτα την κουζίνας. Άρχισε να με βρίζει και να με απειλεί, φοβήθηκα ότι θα πάρει τα παιδιά και θα φύγει γι' αυτό πάτησα το panic button», κατέθεσε η γυναίκα στο δικαστήριο, τονίζοντας ότι φοβάται να κοιμηθεί στο σπίτι, ενώ εξήγησε ότι εγκατέστησε την συγκεκριμένη εφαρμογή στο κινητό της, μετά από άλλο επεισόδιο που είχε προηγηθεί.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι έφτασε σε αυτό το σημείο επειδή είχε να δει τα παιδιά του έναν μήνα. «Τα παιδιά με αγκάλιασαν και την ώρα που μιλούσαμε εκείνη πάτησε το κουμπί και ήρθε η αστυνομία», απολογήθηκε, αρνούμενος ότι απείλησε τη γυναίκα.

Πηγή: skai.gr

