Panic button για ανήλικους ανακοίνωσε από την ΔΕΘ ο Μ. Χρυσοχοΐδης

Την εφαρμογή panic button για ανήλικους ανακοίνωσε σήμερα από τα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στη ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, o αρμόδιος υπουργός, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ανήλικα παιδιά που μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο, θα μπορούν μέσω του κινητού τηλεφώνου να θέτουν σε εφαρμογή το κουμπί πανικού, για να ειδοποιούν τις αρχές και με τη δυνατότητα του γεωεντοπισμού θα γνωρίζουν που ακριβώς βρίσκεται ένα παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο, με στόχο να περιοριστούν τέτοια περιστατικά.

«Σήμερα θα εγκαινιάσουμε μια νέα εφαρμογή, ένα νέο panic button, μια εφαρμογή που θα χορηγηθεί σε όσους ανήλικους ή γονείς το επιθυμούν, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο να μπορούν να καλούν σε βοήθεια. Μέσα και από τον πενταψήφιο αριθμό 10201 που έχουμε καθιερώσει δημιουργούμε μια ολοκληρωμένη υποδομή της προστασίας της ενηλικότητας, αποφυγής επιθέσεων και σύλληψης, και ανηλίκων αλλά και γονέων σε περίπτωση που υπάρχουν αναίτιες επιθέσεις σε παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε επίσης ότι «η δέσμευσή μας είναι ότι κάθε μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι, αποτελεσματικότεροι και πιο αφοσιωμένοι για να υπηρετήσουμε με πίστη και αγάπη την ασφάλεια των πολιτών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.