Οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, του 37χρονου που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε χθες Σάββατο από ομοσπονδιακούς πράκτορες στην Μινεάπολη των ΗΠΑ, καταδίκασαν τα «αηδιαστικά ψέματα» της κυβέρνησης Τραμπ για τον γιο τους και απέρριψαν κατηγορηματικά την εκδοχή της για το επεισόδιο.

«Φαίνεται ξεκάθαρα πως ο Άλεξ δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφονικούς και άνανδρους τραμπούκους της ICE (σ.σ. της αστυνομίας μετανάστευσης) του Τραμπ. Έχει το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι και το αριστερό χέρι είναι υψωμένο πάνω από το κεφάλι του καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που πράκτορες της ICE είχαν σπρώξει στο έδαφος και της έριχναν σπρέι πιπεριού», ανέφεραν ο Μάικλ και η Σούζαν Πρέτι στο CNN.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) των ΗΠΑ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι συνοριοφύλακες επιχείρησαν να αφοπλίσουν άνδρα που τους πλησίασε και ένας πράκτορας πυροβόλησε «ευρισκόμενος σε άμυνα» όταν το θύμα «αντιστάθηκε βίαια». Το DHS ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ φωτογραφία ενός πιστολιού που λέει ότι ανήκει στο θύμα, αναφέροντας ότι είχε σκοπό να σκοτώσει μέλη των δυνάμεων της τάξης.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.



The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

«Τα αηδιαστικά ψέματα που ειπώθηκαν για τον γιο μας από την κυβέρνηση είναι κατακριτέα και σιχαμερά», ανέφεραν οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, που δήλωσαν πως είναι «συντετριμμένοι αλλά και πολύ οργισμένοι».

«Ο Άλεξ ήταν ένας καλόκαρδος άνθρωπος που νοιαζόταν πολύ για την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και τους αμερικανούς βετεράνους τους οποίους φρόντιζε ως νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο βετεράνων της Μινεάπολης», δήλωσαν. «Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς, δεν θα είναι μαζί μας για να διαπιστώσουμε τον αντίκτυπο του. Δεν χρησιμοποιούμε τον χαρακτηρισμό “ήρωας” ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα», ανέφεραν στο CNN.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί, φαίνεται μία ομάδα ομσπονδιακών πρακτόρων να παλεύει με έναν πολίτη, ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος και δέχεται κτυπήματα. Κάποια στιγμή φαίνεται να δέχεται εξ επαφής έναν πυροβολισμό και να ακινητοποιείται στο πεζοδρόμιο, δείχνοντας ότι δεν έχει τις αισθήσεις του.

Δείτε το βίντεο που παρουσίασε το CBS:

Βίντεο από τα άγρια επεισόδια που ακολούθησαν: :

#BREAKING: Riots have erupted in south Minneapolis following a fatal ICE shooting during an immigration raid. Protesters are clashing with police amid tear gas and chaos. Governor Walz calls for federal halt. #MinneapolisRiots #ICE

Fox News footage shows crowds overturning… pic.twitter.com/qVBZhIQMfp — your local nitpick (@Scav_Fox) January 24, 2026

Φωτογραφία του νεκρού άνδρα από άλλη λήψη:

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία εσωτερικής ασφάλειας, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες υποστήριξαν ότι ο άνδρας ήταν ένοπλος και ως εκ τούτου κινδύνευε η ζωή τους και οι ζωές άλλων πολιτών.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγονται η ICE και η Συνοριακή Περιπολία, ανακοίνωσε ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε, έχασε τη ζωή του επί τόπου.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ανέφερε ότι ένας πράκτορας πυροβόλησε «αμυντικά» και χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «ταραξίες», λέγοντας ότι υπήρχαν περίπου 200 άτομα στο σημείο, που προσπάθησαν να «παρεμπόδισουν και να επιτεθούν στις αρχές επιβολής του νόμου».

Μετά τους πυροβολισμούς ξέσπασαν άγρια επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών οργάνων, τα οποία έκαναν χρήση δακρυγόνων.

Οι κάτοικοι της Μινεσότα διαμαρτύρονται τις τελευταίες εβδομάδες κατά της απόφασης του Λευκού Οίκου να κατακλύσει την πόλη της Μινεσότα με ομοσπονδιακούς πράκτορες, στο πλαίσιο της επιχείρησης για τους μετανάστες.

Οι διαδηλώσεις είναι καθημερινές και με μεγάλη συμμετοχή, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία από αξιωματικό της ICE της Ρενέ Γκουντ, στις 7 Ιανουαρίου. Η γυναίκα δέχθηκε πυρά διότι έκλεινε τον δρόμο με το αυτοκίνητό της, εμποδίζοντας τα οχήματα της ICE.

Ομοσπονδιακοί αξιωματικοί και πράκτορες, από τους αξιωματικούς της ICE μέχρι την συνοριακή περίπολο, έχουν προκαλέσει οργή για επιθετικές και μερικές φορές βίαιες τακτικές εναντίον πολιτών, τους οποίους στοχοποιούν, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία περί μετανάστευσης, την οποία θέσπισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε είπε ότι «μόλις είδε ένα βίντεο όπου έξι μασκοφόροι πράκτορες ξυλοκοπούν έναν δημότη μας και τον πυροβολούν μέχρι θανάτου. Πόσοι ακόμη κάτοικοι, πόσοι ακόμη Αμερικανοί πρέπει να πεθάνουν ή να τραυματιστούν σοβαρά για να τερματιστεί αυτή η επιχείρηση;» διερωτήθηκε.

Η Τίνα Σμιθ, μια Δημοκρατική γερουσιαστής από τη Μινεσότα χαρακτήρισε «καταστροφικό» αυτό το συμβάν.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς είπε ότι μίλησε με τον Λευκό Οίκο και ζήτησε να αποσυρθούν «τώρα» οι «χιλιάδες βίαιοι, ανεκπαίδευτοι πράκτορες» της υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE).

Τραμπ μετά τον θάνατο του 37χρονου στη Μινεάπολη: «Δήμαρχος και κυβερνήτης υποκινούν την εξέγερση»

Σε επιθετικό τόνο ήταν στο μεταξύ η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τους εξ επαφής πυροβολισμούς και τον θάνατο του 37χρονου άνδρα στη Μινεάπολη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με μία άκρως επιθετική ανάρτηση στο Truth Social, θεωρεί δράστη τον 37χρονο άνδρα που δέχθηκε τα πυρά των ομοσπονδιακών αστυνομικών, παρουσιάζοντας φωτογραφία με το όπλο που βρέθηκε πάνω του, λέγοντας ότι είχε δύο επιπλέον γεμιστήρες με σφαίρες.

Παράλληλα, εξαπέλυσε τα «πυρά» του εναντίον του κυβερνήτη της Μινεάπολης και του Δημάρχου, λέγοντας πως είναι εκείνοι που υποκινούν την εξέγερση των πολιτών, απέναντι στη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί και στις αρχές που καλούνται να την επιβάλουν.

«Αυτό είναι το όπλο του ενόπλου, γεμάτο (με δύο επιπλέον γεμάτους γεμιστήρες!), και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί – Τι είναι όλο αυτό; Πού είναι η τοπική αστυνομία; Γιατί δεν τους επετράπη να προστατεύσουν τους αξιωματικούς της ICE; Ο Δήμαρχος και ο Κυβερνήτης τους απέλυσαν;», αναφέρει στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος και συνεχίζει:

«Αναφέρεται ότι σε πολλούς από αυτούς τους αστυνομικούς δεν επετράπη να κάνουν τη δουλειά τους, που ήταν να προστατέψουν τα μέλη της ICE. Η ICE έπρεπε να προστατευτεί — Δεν είναι εύκολο πράγμα! Γιατί η Ilhan Omar (σ.σ. γερουσιαστής της Μινεσότα) έχει 34 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό της; Και πού είναι τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από την κάποτε σπουδαία Πολιτεία της Μινεσότα; Βρισκόμαστε εκεί λόγω μαζικής νομισματικής απάτης, με δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν, και παράνομων εγκληματιών που τους επετράπη να διεισδύσουν στην Πολιτεία μέσω της Πολιτικής Ανοικτών Συνόρων των Δημοκρατικών. Θέλουμε τα χρήματα πίσω, και τα θέλουμε πίσω, ΤΩΡΑ. Αυτοί οι απατεώνες που έκλεψαν τα χρήματα θα πάνε φυλακή, εκεί που ανήκουν! Αυτό δεν διαφέρει από μια πραγματικά μεγάλη ληστεία τράπεζας».

Και συνέχισε: «Πολλά από αυτά που βλέπετε είναι μια κάλυψη για αυτήν την κλοπή και την απάτη. Ο Δήμαρχος και ο Κυβερνήτης υποκινούν την εξέγερση με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους! Αντίθετα, αυτοί οι υποκριτές πολιτικοί ανόητοι θα έπρεπε να ψάχνουν για τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από τον λαό της Μινεσότα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αφήστε τους πατριώτες του ICE να κάνουν τη δουλειά τους! 12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες, πολλοί από τους οποίους βίαιοι, έχουν συλληφθεί και έχουν εκδιωχθεί από τη Μινεσότα. Αν ήταν ακόμα εκεί, θα βλέπατε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που βλέπετε σήμερα».

Να σημειώσουμε ότι λίγα λεπτά πριν την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, οι τοπικές αρχές στη Μινεσότα ανακοίνωσαν ότι ο 37χρονος που έχασε τη ζωή του απο τα πυρά των ομοσπονδιακών αστυνομικών, ήταν Αμερικανός πολίτης και διέθετε νόμιμη άδεια για το όπλο του.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότας ζήτησε να ανατεθεί η έρευνα για τον νέο θάνατο από πυρά της ICE στις τοπικές αρχές - Ενισχύσεις από άλλες υπηρεσίες στέλνει στην Πολιτεία το υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότας Τιμ Γουόλτς έκανε έκκληση να ανατεθεί η έρευνα στις τοπικές και όχι στις ομοσπονδιακές αρχές για τον θάνατο του Αμερικανού που σκοτώθηκε σήμερα τη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

«Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε το ομοσπονδιακό κράτος για την έρευνα» είπε ο Γουόλτς κατηγορώντας την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) ότι «σπέρνει το χάος και τη βία» στην Πολιτεία του.

Ο κυβερνήτης αποκάλυψε ότι μίλησε δύο φορές με την προσωπάρχισσα του Λευκού Οίκου και προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την ICE από τη Μινεσότα. «Δεν έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη ότι ο Τραμπ θα κάνει το σωστό», σχολίασε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Δεν μπορούμε να απαντάμε στη βία με βία», πρόσθεσε ο Γουόλτς καλώντας όλους τους Αμερικανούς να δουν «την ωμότητα σε αυτά που κάνει η ICE στους δρόμους μας».

Λεπτά νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε ότι η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι στέλνει στη Μινεσότα πράκτορες από πολλές άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, όπως τη DEA (Δίωξη Ναρκωτικών), την ATF (Γραφείο Ελέγχου Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών) και το FBI (ομοσπονδιακή αστυνομία) για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η Μπόντι έστειλε σήμερα μια επιστολή στον Γουόλτς, στην οποία του γράφει ότι «καλά θα κάνει να στηρίξει» τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

