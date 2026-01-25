Σήμερα η κρίσιμη Πολιτική Απόφαση της Νέας Αριστεράς για το μέλλον της

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η σημερινή Πολιτική Απόφαση θα κρίνει πολλά για το μέλλον της Νέας Αριστεράς. Στις τρεις ημέρες που προηγήθηκαν στο συνέδριο ξεδιπλώθηκαν οι δυο στρατηγικές που υπάρχουν για τις συμμαχίες στο κόμμα. Το ζητούμενο είναι αν θα μπορέσουν σήμερα να βρουν μια συνθετική λύση ή αλλιώς μια συμβιβαστική διατύπωση σε σχέση με την επόμενη ημέρα και την πιθανότητα συμπόρευσης με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Τις δυο οπτικές ανέλυσαν χθες, μεταξύ άλλων, η Έφη Αχτσιόγλου η οποία κινήθηκε στην κατεύθυνση της εισήγησης που έκανε την Πέμπτη ο Αλέξης Χαρίτσης για την ανάγκη συγκρότησης ενός Λαϊκού Μετώπου και ο Πάνος Σκουρλέτης που αναφέρεται στην αυτόνομη πορεία του κόμματος χωρίς αλλοίωση των ριζοσπαστικών χαρακτηριστικών του.

Η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε πως η Νέα Αριστερά δεν πρέπει να κλείσει την πόρτα στο διάλογο στη συζήτηση και σε ενδεχόμενες συμμαχίες. «Αλλά και να μην κάνουμε συμμαχίες με κάθε κόστος και χωρίς όριο. Να υπερασπιστούμε δηλαδή αυτό που είμαστε. Την απόφασή μας να ιδρύσουμε τη Νέα Αριστερά. Την απόφασή μας να έχει αυτή την ταυτότητα η Νέα Αριστερά. Την απόφασή μας να κάνουμε πολιτική. Δηλαδή να παρεμβαίνουμε στον ενεργό συσχετισμό δυνάμεων για να τον αλλάξουμε, σήμερα. Αυτό ορίζει η ταυτότητά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η πρώην υπουργός συμπλήρωσε: «Όλοι έχουμε περάσει πολλά. Έχουμε διαφωνίες, το ξέρουμε. Αλλά πρωτίστως έχουμε αξίες, όλοι μας εδώ μέσα. Με σεβασμό ο ένας στον άλλο. Με ανοχή στη διαφορετική άποψη. Με αναγνώριση του αξιακού φορτίου που καθένας από εμάς τιμά και φέρει. Να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα με μνήμη και με περηφάνια για όσα έχουμε κάνει. Για τις αποφάσεις μας. Για όσα έχουμε επιλέξει και μας φέρανε σήμερα εδώ».

Σε διαφορετική γραμμή ο Πάνος Σκουρλέτης ανέφερε: «Η Ανανεωτική και Ριζοσπαστική Αριστερά δεν πρέπει να γίνει συνιστώσα της Κεντροαριστεράς και της Δημοκρατικής παράταξης.

Η Αριστερά παραμένει αναντικατάστατη δύναμη. Οι πολιτικές του "μέσου όρου" δεν μπορούν να απαντήσουν στην σημερινή κρίση και να μπουν φραγμός στην άνοδο της ακροδεξιάς. Το εγχείρημα Τσίπρα λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ανασυγκρότηση του χώρου μας».

Ο Νίκος Μπίστης έστρεψε το βλέμμα του στη δημιουργία του νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα μιλώντας για την ανάγκη καθαρών λύσεων: «ρόλο καταλύτη στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο εκ των πραγμάτων μπορεί να διαδραματίσει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας με ό,τι σχήμα διαμορφώσει. Και στον χώρο της δεξιάς Ακροδεξιάς η Καρυστιανου αν δεν πνιγεί - όπερ και το πιθανότερο- μέσα στην θρησκόληπτη ασυναρτησία της. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα είναι πιεστικά και αναζητείται εναλλακτική πρόταση επειγόντως, ρεαλιστική και ριζοσπαστική προγραμματικά και με ηγεσία με εκτόπισμα, Χωρίς αυτήν τα μεγάλα ξεσπάσματα, όπως τα Τέμπη κλονίζουν προσωρινά την κυβέρνηση αλλά δεν έχουν συνέχεια».

