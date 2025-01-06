Έκοψαν το επίδομα σε πολύτεκνη οικογένεια ακριτών

Ζουν στο βορειότερο χωριό της Ελλάδας, στο Ορμένιο. Μια οικογένεια, με 5 παιδιά. Κι όμως, το κράτος τους έκοψε το ετήσιο επίδομα πολυτέκνων των 2.800 ευρώ, γιατί πήραν αυξήσεις στους μισθούς τους ύψους 1.000 ευρώ τον χρόνο...

Όπως αποκάλυψε η κα Ευαγγελία Ιωαννίδου στην κάμερα του “Οπου Υπάρχει Ελλάδα”, της νέας εκπομπής του ΣΚΑΪ, με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, “δεν παίρνουμε επίδομα πολυτέκνων πλέον γιατί θεωρούμαστε υψηλόμισθοι.”

Η κα Ιωαννίδου και ο σύζυγός της, δημόσιοι υπάλληλοι εδώ και πάνω από 18 χρόνια, έλαβαν αύξηση στους μισθούς τους. Έτσι, ξεπέρασαν κατά 1.000 ευρώ το εισοδηματικό κριτήριο, με αποτέλεσμα να “κοπεί” το επίδομα πολυτέκνων ύψους 2.800 ευρώ που λάμβαναν.

Και όπως δηλώνει η κα Ιωαννίδου “Δεν είμαστε η μόνη οικογένεια. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 οικογένειες στην περιοχή που έχουν 4 ή 5 παιδιά και στις οποίες επίσης κόπηκε το επίδομα.”

“Ας μην βάζουν οικονομικά κριτήρια, ας κάνουν κάτι άλλο” την ακούμε να λέει, ενώ προσθέτει: “δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι η ηθική ανταμοιβή.”

Και προβάλλοντας την εγκατάλειψη που νιώθει συνεχίζει λέγοντας: "Δεν ασχολείται κανένας με τις ακριτικές περιοχές. Οταν δεν έχει σχολείο, δεν έχει παιδιά, δεν έχει φροντιστήρια, όταν δεν έχει δραστηριότητες, όταν ο άλλος δεν έχει δουλειά..."

Χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατεί στο ακριτικό Ορμένιο είναι η κλειστή εδώ και δυο μήνες παιδική χαρά. “Γιατί πρέπει να ελεγχθεί από τον δήμο.”

Τα παιδιά ζορίζονται πολύ

Μιλώντας στην κάμερα του “Οπου Υπάρχει Ελλάδα” η κα Ιωαννίδου ανέφερε πως όλο το χωριό είναι σαν μια οικογένεια. Τα παιδιά, όμως, ζορίζονται πολύ. Κι έφερε σαν παράδειγμα ένα περυσινό περιστατικό όπου ο διευθυντής του Λυκείου έθεσε το ενδεχόμενο να κλείσει το εξεταστικό κέντρο του Λυκείου των Δικαίων για τις Πανελλήνιες, γεγονός που θα σήμαινε ότι τα παιδιά θα έπρεπε να μεταφέρονται κάθε μέρα σε κάποιο εξεταστικό κέντρο στην Ορεστιάδα, σε μια απόσταση 45 χλμ...

