«Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στηρίζει κάθε μήνα, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες και ευάλωτους συμπολίτες μας με μια σειρά από επιδόματα και παροχές, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ» τόνισε χαρακτηριστικά η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ αναφορικά με την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων που θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση κυρίως των συνταξιούχων, οι οποίοι λόγω της προσωπικής διαφοράς δεν ωφελούνται από την προβλεπόμενη αύξηση των συντάξεων.

Η Σοφία Ζαχαράκη, επισήμανε ότι είναι η τρίτη φορά που η κυβέρνηση κατευθύνει στη στήριξη των πλέον ευάλωτων, τα έσοδα που προκύπτουν από τη φορολόγηση υπερκερδών.

«Ο πρωθυπουργός ανήγγειλε ότι η φορολόγηση στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων θα πάει στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Εδώ να θυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά αλλά η τρίτη, που η έκτακτη φορολογία στρέφεται στους αδύναμους και τώρα συγκεκριμένα στους συνταξιούχους που έχουν ακόμη την προσωπική διαφορά», σημείωσε η υπουργός.

Η κα Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης και ειδικά στα προγράμματα που υλοποιεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπως το «Σπίτι μου» και το «Ανακαινίζω- Νοικιάζω».

«Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» υλοποιείται εξαιρετικά καλά, και αυτή τη στιγμή έχουμε 6.546 εκταμιεύσεις δανείων ύψους 630,5 εκατομμύρια ευρώ», ενώ υπενθύμισε και τη δέσμευση του πρωθυπουργού, προκειμένου να εξαντληθεί η διαπραγμάτευση με την ΕΕ έτσι ώστε να εξασφαλιστούν τα 2 δις ευρώ για την επόμενη φάση του προγράμματος.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» το οποίο σχεδιάστηκε για να αυξήσει το απόθεμα των σπιτιών προς ενοικίαση η υπουργός ανέφερε ότι «σχεδιάζουμε τις αλλαγές με αύξηση στην επιδότηση. Μελετάμε να φτάσει από το 40% στο 60% και να μπορέσουμε να δώσουμε μια ώθηση στο πρόγραμμα ώστε όσοι έχουν ένα κλειστό διαμέρισμα τα τελευταία 3 χρόνια να το ανακαινίσουν και να το δώσουν σε μακροχρόνια μίσθωση». Έκανε γνωστό δε ότι οι αιτήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στο «Ανακαινίζω- Νοικιάζω» ανέρχονται σε 1.551 αιτήσεις εκ των οποίων έχουν εγκριθεί οι 841.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

