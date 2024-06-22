Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος νωρίτερα παραβρέθηκε σε ευρεία σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν αξιωματικοί, διοικητές ΑΤ και των Τμημάτων Ασφαλείας, της Τροχαίας αλλά και οι υπεύθυνοι των Γραφείων Ανηλίκων και Ενδοοικογενειακής Βίας στο νησί.

Η σύσκεψη έγινε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, με τον κ. Χρυσοχοΐδη να συγχαίρει την Αστυνομία της Κρήτης για την αποτελεσματικότητά της, λέγοντας ωστόσο ότι η προσπάθεια συνεχίζεται και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο κ. Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που στην Κρήτη μέσα στο πρώτο 5μηνο του 2024, έφτασαν τα 498, ενώ έγιναν, όπως τόνισε, 338 συλλήψεις.

«Έχουν αναδειχθεί από την Αστυνομία, με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, μία σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις που προστατεύουν πρώτα απ' όλα τις γυναίκες θύματα της ενδοοικογενειακής βίας» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης συμπληρώνοντας ότι το αισιόδοξο είναι ότι αρχίζουν να «ανοίγουν στόματα» και τέτοια περιστατικά βίας να καταγγέλλονται.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Ελληνική Αστυνομία με το κοινωνικό πρόσωπο που επιδεικνύει, προστατεύει και σώζει ανθρώπινες ζωές» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος πρόσθεσε ότι από τα δύο γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας που λειτουργούσαν στο νησί, ήδη υπάρχουν τέσσερα - ένα στον κάθε νομό - που καλύπτουν τις ανάγκες της Κρήτης, «από τις πιο ορεινές περιοχές, μέχρι και τα αστικά κέντρα». Παράλληλα σε ό, τι αφορά την αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, επισήμανε ότι με επίκεντρο την ασφάλεια των θυμάτων, σε συνεννόηση και με την αρμόδια υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, αυτό που επιχειρείται είναι, να πολλαπλασιαστούν οι δομές φιλοξενίας γυναικών και παιδιών, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Ο Μ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στη βία των ανηλίκων, για την οποία είπε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί, με την παρουσία της αστυνομίας και σε σημεία που συγκεντρώνονται νέοι, μιλώντας για μείωση των περιστατικών κατά 20%.

«Αυτό είναι μόνο ένα πρώτο βήμα προκειμένου δώσουμε μια συντριπτική απάντηση» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια σε αυτό το θέμα γίνεται σε συνδυασμό με τις διατάξεις για το μπούλινγκ που εφαρμόζει το υπουργείο Παιδείας στα σχολεία.

Με επίκεντρο την Τροχαία, ανέφερε ότι στόχος είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς, σχολιάζοντας ότι στην Κρήτη συγκεκριμένα καταγράφεται αύξηση 250% στη βεβαίωση παραβάσεων.

«Το επόμενο βήμα είναι να ενισχύσουμε τις δυνάμεις της Τροχαίας, έτσι ώστε να μπορέσει να αποτελέσει την εμπροσθοφυλακή για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους του νησιού, αλλά και σε όλη τη χώρα» πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ήταν ξεκάθαρος και σε ό,τι αφορά την αθλητική βία, μιλώντας για τεράστια πρόοδο που έχει συντελεστεί τους τελευταίους μήνες και μετά την ψήφιση του αθλητικού νόμου.

«Εγκληματικές ομάδες είναι παντού, κινούνται παντού και η Ελληνική Αστυνομία λαμβάνει μέτρα» είπε ο υπουργός, συμπληρώνοντας ότι «η χρονιά έκλεισε πολύ καλά» ωστόσο η προσπάθεια «είναι μαραθώνιος και θα συνεχίσουμε τον αγώνα έτσι ώστε να έχουμε ασφαλή γήπεδα, ασφαλείς εκδηλώσεις στους αθλητικούς χορούς και κάθε μέρα όλο και περισσότεροι γονείς, να προστίθενται μαζί με τα παιδιά τους ως θεατές, για διασκέδαση στα γήπεδα».

Σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα αναφέρθηκε στην ίδρυση της νέας υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα έχει πανελλαδική εμβέλεια και θα λειτουργήσει το φθινόπωρο.

«Θα ξεκινήσουμε με πολύ εξειδικευμένο προσωπικό, με άριστους αξιωματικούς, με αφοσιωμένους επαγγελματίες και με σύγχρονες μεθόδους, με στόχο να καταπολεμήσουμε μία ασθένεια που χτυπάει την κοινωνία και την οικονομία, που είναι το οργανωμένο έγκλημα».

Παράλληλα ο κ. Χρυσοχοΐδης με φόντο τη ζωοκλοπή στο νησί και με στόχο όπως τόνισε να παταχθεί το φαινόμενο, ανέφερε ότι «θα βελτιωθεί περαιτέρω η νομοθεσία», ενώ σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί και σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα είπε πως «η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα είναι παρούσα και στην Κρήτη».

