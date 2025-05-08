Ζαχαράκη: Η τροπολογία που αφορά την Εκκλησία της Κρήτης, τυγχάνει της έγκρισης του Οικουμενικού Πατριαρχείου

«Δεν υπάρχει καμία διάθεση ή πρόθεση παρέμβασης στα εσωτερικά της εκκλησίας, είναι μία ερμηνευτική διάταξη που ζητήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την επιβεβαίωση του νόμιμου και του κανονικού», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη υπεραμυνόμενη της τροπολογίας με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε μητροπολίτες άλλων περιοχών, οικείας εκκλησίας, να μπορούν να εκλεγούν σε άλλη μητρόπολη της ίδιας Εκκλησίας.

Το θέμα έθεσε στην ολομέλεια της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στο οποίο κατατέθηκε η τροπολογία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ωμή παρέμβαση της κυβέρνησης στον καταστατικό χάρτη της εκκλησίας.

«Αφορά μια διαδικασία της εκκλησίας που έχει αυτοδιοίκητο, αφορά την Εκκλησία της Κρήτης. Διαπιστώνεται μια φοβερή ωμή παρέμβαση και δεν αφορά μια αληθινή ερμηνευτική διάταξη για ένα νόμο του 1961 η οποία ζητήθηκε έτσι, ξαφνικά. Είναι μια διαδικασία για να ελεγχθεί ποιος θα εκλεγεί στη Μητρόπολη Χανίων», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Την απόσυρση της τροπολογίας και την επανακατάθεσή της αφού προηγηθεί διαβούλευση και κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία, ζήτησαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς και της Ελληνικής Λύσης, Στυλιανός Φωτόπουλος.

Ο κ. Μάντζος υποστήριξε ότι «το θέμα δεν είναι νομικό αλλά πολιτικό», και πρόσθεσε ότι «αίρεται το νομικό καθεστώς της Εκκλησίας της Κρήτης με ερμηνευτική διάταξη, που μονομερώς ερμηνεύει και αλλοιώνει τον καταστατικό χάρτη της εκκλησίας, κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο».

«Γιατί μετά από 64 χρόνια ξαφνικά χρειαζόμαστε να κάνουμε την αληθή ερμηνεία του νόμου;» σημείωσε ο κ. Παπάς, ενώ ο κ. Φωτόπουλος μίλησε για ωμή παρέμβαση της πολιτείας στο αυτοδιοίκητο της εκκλησίας της Κρήτης.

«Δεν υπάρχει καμία πρόθεση παρέμβασης. Δεν ήρθε το υπουργείο Παιδείας να νομοθετήσει εν κενώ. Ζητήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μία ερμηνευτική διάταξη. Με την επιβεβαίωση περί του νόμιμου και κανονικού της ερμηνευτικής διάταξης από απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ερχόμαστε να νομοθετήσουμε», επέμεινε η υπουργός Παιδείας και συνέχισε:

«Καλούμαστε σήμερα, μετά την απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου η οποία θεωρήθηκε, και νόμιμη, και κανονική, να κάνουμε πιο στέρεη τη διάταξη του νόμου. Όλη αυτή την ερμηνεία που δόθηκε από το υπουργείο Παιδείας, απαντήθηκε ως νόμιμη και κανονική από το Οικουμενικό Πατριαρχείο… Πρόκειται περί ερμηνευτικής διάταξης. Αυτά έγιναν με κοινωνό και παραλήπτη την Εκκλησία της Κρήτης».

«Δεν είναι κάτι που γίνεται εν κενώ πολλά χρόνια μετά, αλλά κυρίως ως μία ερμηνεία η οποία ζητήθηκε να δώσουμε και δώσαμε. Επιβεβαιώθηκε το νόμιμο και κανονικό στην απάντηση της υπηρεσίας, ήρθε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και απάντησε, άρα η παρέμβαση δεν έχει να κάνει με μία ανεπίκαιρη ή ξαφνική παρέμβαση. Είναι επειδή έχει εκκινηθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και το υπουργείο Παιδείας ήρθε να διευκολύνει την οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ της Εκκλησίας της Κρήτης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δεν ισχύει οτιδήποτε μπορεί να λέγεται, να εικάζεται, περί παρέμβασης και μάλιστα με ονομαστικές αναφορές», κατέληξε η κ. Ζαχαράκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

