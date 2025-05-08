Μαρινάκης: Το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού συστήματος δεν θεωρεί το αυτονόητο, ότι ακόμα και μία κατάληψη είναι παράνομη πράξη

"Ζούμε στη χώρα, καταρχάς, όπου το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού συστήματος δεν θεωρεί το αυτονόητο, ότι ακόμα και μία κατάληψη είναι μία παράνομη πράξη. Ζούμε στη χώρα όπου υπάρχουν αυτοδιαχειριζόμενα κυλικεία. Αυτό όλο, ξέρετε, δεν μπορεί να έρθει μία κυβέρνηση να το σβήσει, γιατί είναι στο μυαλό τους, είναι οι ιδεοληψίες τους" τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στα περιστατικά βίας στα πανεπιστήμια

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό One ο κ. Μαρινάκης είπε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταπολιτευτικά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργή κατάληψη στα πανεπιστήμια και αυτό συνέβη με έναν νόμο που άλλαξε το 2019, "καταργήθηκε το άσυλο ανομίας και μπορεί πλέον η αστυνομία ό,τι θα έκανε εάν υπήρχε μία κατάληψη σε ένα νοσοκομείο, σε μία εφορία, σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, θα το έκανε και σε ένα πανεπιστήμιο. Μόνο τις τελευταίες είκοσι ημέρες έχουν εκκενωθεί τρεις μεγάλες καταλήψεις" είπε.

Προσέθεσε ότι θα είναι υποχρεωμένοι ο κάθε ένας που ασκεί δημόσια διοίκηση, έτσι και ένας πρύτανης και το πρυτανικό συμβούλιο έχει υποχρεώσεις.

"Είναι υποχρέωση. Η τήρηση του νόμου είναι υποχρέωση. 'Αρα είναι δεδομένο αυτό. Κάθε φορά έχουμε να κερδίσουμε ένα στοίχημα. Το αν θα το κερδίσουμε ή όχι θα το κρίνει η ιστορία. Κερδίσαμε το στοίχημα στα γήπεδα, η κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που ήταν ολόκληρες δεκαετίες".

Αναφερόμενος στην εγκληματικότητα είπε ότι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει μία κυβέρνηση, είναι να βελτιώνει την κατάσταση νομοθετώντας, ενώ μιλώντας για για την κατάταξη της Ελλάδας στην έρευνα των RSF είπε:

"Μας προκαλεί ντροπή να υπάρχουν κόμματα τα οποία χρησιμοποιούν μια τέτοια έκθεση η οποία συκοφαντεί τη χώρα και παρουσιάζει την εντελώς αντίθετη πραγματικότητα, το ψέμα δηλαδή από την ίδια την πραγματικότητα, μόνο και μόνο όχι για να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ή στον Πρωθυπουργό, για να κάνει αντιπολίτευση στη χώρα.

Καταρχάς η κατάσταση για την ελευθερία του τύπου σε κάθε κράτος της Ευρώπης, αποφασίζεται ποια είναι, όχι από τους ρεπόρτερς -δημοσιογράφους, χωρίς σύνορα , αλλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συντάσσει κάθε χρόνο την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου. Κάθε χρόνο λοιπόν έρχονται οι άνθρωποι αυτοί που δεν είναι ούτε ΝΔ, ούτε ο Μαρινάκης, ούτε ο Μητσοτάκης, εκεί λοιπόν τα τελευταία 3 χρόνια, κάθε χρόνο, αναγνωρίζεται πολύ μεγάλη πρόοδος στην Ελλάδα, συνολικά στο κράτος δικαίου και πολύ παραπάνω στην ελευθερία του τύπου. Γιατί; Για να φτάσουμε στους κυρίους αυτούς, γιατί αν σας πω δύο σημεία από την έκθεση τους, είναι για γέλια και για κλάματα. Δύο συγκεκριμένα σημεία . Είναι πολλά άλλα , αλλά 2 είναι τα πιο χτυπητά".

Παράλληλα επισήμανε:

"Λένε το ψευδοκράτος «Βόρεια Κύπρο», και την έκθεση αυτή την χρησιμοποίησε κόμμα της χώρας μας, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς κατά καιρούς, για να δυσφημίσουν την Ελλάδα. Τι έχουμε κάνει στην Ελλάδα; Ξεκινάμε με το τι έχουμε κάνει και με τι λέει η έκθεση αυτή. Τα τελευταία χρόνια, καταρχάς δεν υπήρχε καμία προστασία των δημοσιογράφων που δουλεύουν στα Μέσα. Όλα τα Μέσα χωρίς κανόνες, τα προηγούμενα χρόνια πριν από μας, μπορούσαν να παίρνουν διαφήμιση και κάθε κρατική επιχορήγηση που υπάρχει. Π.χ. πέρυσι, βγάλαμε ένα πρόγραμμα, που επιδοτήσαμε το χαρτί στις εφημερίδες λόγω του αυξημένου κόστους, όλες τις εφημερίδες. Είναι ένα πρόγραμμα που πήραν όλες, με βάση τα επίσημα έξοδα τα οποία έκαναν, οι εφημερίδες, δηλαδή το χαρτί που πλήρωσαν, με βάση τα στοιχεία, όλες οι εφημερίδες, εφημερίδες ας πούμε όπως ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, εφημερίδες όπως η ΑΥΓΗ, μέχρι να κλείσει, όλες οι εφημερίδες. Μέχρι να έρθουμε εμείς στα πράγματα, μπορούσε ένας εργοδότης που έχει για παράδειγμα ένα κανάλι, να χρησιμοποιεί ως «γαλέρα» τους ίδιους εργαζομένους για μια εφημερίδα ή για ένα ραδιόφωνο, κάτι το οποίο είναι αντίθετο όπως αντιλαμβάνεστε στις εργασιακές σχέσεις και να επιχορηγείται και για την εφημερίδα και για το κανάλι και για το ραδιόφωνο. Θα μπορούσε κάποιος ο οποίος έχει μια εφημερίδα που τύπωνε τρεις, τέσσερις, πέντε σελίδες που δεν είναι εφημερίδα με τον ορισμό της έννοιας, χωρίς να έχει τον ελάχιστο αριθμό δημοσιογράφων, ή με έναν άνθρωπο που δουλεύει για 10 δημοσιογράφους ενώ πληρώνεται ως ένας, να πληρώνεται και να επιδοτείται και να επιχορηγείται. Ήρθαμε εμείς και βάλαμε μια τάξη και στις εφημερίδες και στις ιστοσελίδες, τα σάιτς, και εδώ και κάποια χρόνια, 3 χρόνια συνολικά και τα τελευταία 2 χρόνια με κάποιες επικαιροποιήσεις, κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου περνάει μέσα από τα μητρώα, δηλαδή αν δεν τηρείς τους κανόνες, δεν παίρνεις ούτε 1 ευρώ, αποτέλεσμα να το αναγνωρίσει αυτό η ΕΣΗΕΑ και το σύνολο των δημοσιογράφων να πληρώνεται όσο δουλεύει, αλλιώς τα Μέσα δεν πληρώνονται. Δεν παίρνουν ούτε 1 ευρώ από διαφήμιση. Συνολικά, απαγορεύεται να πάρεις και διαφήμιση και από φορείς και από ΝΠΙΔ, αν δεν είσαι στο μητρώο. Δεύτερον. Το ξέρατε ότι η ‘'κακιά'' δεξιά κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν αυτή που κατήργησε το αδίκημα της απλής δυσφήμησης; Η έκθεση στην οποία αναφέρεστε και αναφέρεται η αντιπολίτευση, λέει μέσα στο κείμενό της, ότι «το καθεστώς το οποίο ψηφίστηκε το 2023 αύξησε τον κίνδυνο να φυλακιστούν δημοσιογράφοι για δυσφήμιση». Η κυβέρνηση κατήργησε την απλή δυσφήμιση. Και η έκθεση λέει ότι αυξήθηκε ο κίνδυνος να φυλακιστούν δημοσιογράφοι για δυσφήμιση. Το γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας ότι η ‘'κακιά'' κυβέρνηση Μητσοτάκη, θέσπισε το ιδιώνυμο της απειλής κατά αθλητικογράφου λόγω των πολλών απειλών που υπήρχαν; Εμείς το θεσπίσαμε αυτό. Η έκθεση λέει ‘'συχνή χρήση βίας και απαγορεύσεων από την αστυνομία και επιθέσεις σε βάρος δημοσιογράφων του αθλητικού χώρου''. Και έχουμε θεσπίσει ιδιώνυμο κατά των ανθρώπων αυτών. Εδώ είναι ένα μουντιάλ παραπληροφόρησης, τόσες χώρες που βλέπω. Οι Ρεπόρτερ χωρίς σύνορα συμμετέχουν στην πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, η οποία αναγνωρίζει ότι έχουν μειωθεί κατά 80% οι συστάσεις στη χώρα μας, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, δηλαδή, για την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Δημοκρατία έχουμε, όταν μας απευθύνουν ερωτήματα, όποιος μας απευθύνει, εμείς τους απαντάμε. Εμείς είμαστε υπόλογοι, ως κράτος μέλος της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συντάσσει αυτή την έκθεση, σε δύο εβδομάδες μαζί με τον κύριο Σκέρτσο, τον Υπουργό Επικρατείας, θα επισκεφτούμε τον αρμόδιο Επίτροπο, Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, για να του πούμε όπως και κάθε αρμόδιος, εγώ είμαι Υφυπουργός αρμόδιος για τον Τύπο, ο κύριος Σκέρτσος, ως Υπουργός Επικρατείας συντονίζει την πολιτική για το κράτος δικαίου, όλοι οι ομόλογοί μας στην Ευρώπη μέσα στους μήνες αυτούς επισκέπτονται τον άνθρωπο αυτόν, που είναι ο Επίτροπος ο αρμόδιος για τα ζητήματα αυτά και του λέμε τι έχουμε κάνει. Και όταν λέω ότι του λέμε, του πάμε τα νομοσχέδια που έχουμε ψηφίσει, τα στατιστικά στοιχεία. Η προκάτοχός του, η κυρία Βέρα Γιούροβα, τα προηγούμενα χρόνια, μαζί με τους υπόλοιπους αρμόδιους Επιτρόπους, συνέταξαν εκθέσεις πολύ κολακευτικές για την Ελλάδα. 'Αρα το λέω γιατί είναι από τα πράγματα που ο κόσμος έχει την εντελώς αντίθετη εικόνα από την πραγματικότητα. Αυτό το οποίο λένε οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα δεν ισχύει, είναι το εντελώς αντίθετο,

Αυτά είναι Νόμοι ψηφισμένοι, δηλαδή έχει καταργηθεί η απλή δυσφήμιση, μπορείτε να ρωτήσετε τους δημοσιογράφοι, τις Ενώσεις. Εδώ πέρα όμως δεν είναι ένα προσωποπαγές αδίκημα. Δεν είναι δηλαδή ότι προσβάλλεται ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, εδώ πέρα είναι fake news, είναι δηλαδή διασπορά ψευδών ειδήσεων ή παραποίηση της πραγματικότητας".

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών και στη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον Alpha είπε είχε βγει μια πραγματογνωμοσύνη επίσημη, δικαστική πραγματογνωμοσύνη, ένα χρόνο περίπου μετά το τραγικό δυστύχημα, που ήταν μέσα στη δικογραφία.

"Η πρώτη επίσημη πραγματογνωμοσύνη, η οποία έλεγε ότι η φωτιά προκλήθηκε από τα έλαια της μηχανής, πάντως ότι δεν μεταφερόταν κάποιο παράνομο φορτίο και ήρθαν οι οικογένειες των θυμάτων, ένα χρόνο πίσω δηλαδή, άρα ένα χρόνο μετά το δυστύχημα και το αμφισβήτησαν αυτό, με δικούς τους τεχνικούς συμβούλους όπως είχαν δικαίωμα. Τι έκανε τότε ο ειδικός Εφέτης Ανακριτής; Παρήγγειλε δεύτερη πραγματογνωμοσύνη του Πολυτεχνείου, που αναμένεται. Από τότε, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε κάτι άλλο, εντάξει υπήρχαν κάποιες «ψεκασμένες» απόψεις της Αντιπολίτευσης, για να μην παρεξηγηθώ, που έλεγαν ότι είχαν εξαφανιστεί βαγόνια, είχαν εξαφανιστεί νεκροί και ότι μεταφερόταν ξυλόλιο και οτιδήποτε, αλλά στη δικογραφία επίσημα αμφισβήτηση και το κυριότερο, δεύτερη πραγματογνωμοσύνη, που αναμενόταν, ήταν λίγο παραπάνω από ένα χρόνο".

Για την "Ομάδα Αλήθειας" και το εάν χρηματοδοτήθηκαν οι εταιρείες που εμπλέκονται με κρατικό χρήμα, είπε:

"Είναι πάρα πολύ πιο απλό, ακόμα και από αυτό που πιστεύουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι καλοπροαίρετοι. Η Ομάδα Αλήθειας, όπως βγήκε μάλιστα και από σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο ανάρτησαν οι ιδρυτές της Ομάδας Αλήθειας, αν δεν κάνω λάθος χθες στο διαδίκτυο, είναι μία σελίδα στο διαδίκτυο, η οποία είναι ιδιωτών. Οι ιδιώτες αυτοί δεν έχουν κρύψει ούτε την πολιτική τους τοποθέτηση, ούτε και κάποιοι εξ ημών έχουμε κρύψει το γεγονός ότι θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, γιατί κάνει κάτι η Ομάδα Αλήθειας. Για αυτό και επαναλαμβάνω για να ακουστεί ξανά, μακάρι να υπήρχαν πολλές Αμάδες Αλήθειας, το ξαναλέω έτσι για να ακούσουνε και κάποιοι οι οποίοι τους έχει πιάσει «λύσσα» με την Ομάδα Αλήθειας, γιατί κάνουν κάτι πολύτιμο για την μεταπολιτευτική Ελλάδα της προπαγάνδας και του πιο μεγάλου ανέκδοτου που υπάρχει: το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Το ανατρέπουν. Δείχνουν τελικά ότι το πλεονέκτημα αυτό ήτανε μύθος. Τι κάνουν; Όταν κάποιος λέει τη Δευτέρα ότι είναι «α» η πραγματικότητα και την Παρασκευή το γυρίζει σε «ω», του βάζουν το «α», του βάζουν το «ω» και τον ξεφτιλίζουν. Λοιπόν, αυτό κάνει η Ομάδα Αλήθειας. Είστε μάλιστα και εσείς με τις συνεντεύξεις που κάνετε, δεν φταίτε εσείς που ρωτάτε αυτούς που έρχονται εδώ και μπορεί τον Μάρτιο να σας λένε το ένα και τον Απρίλιο να σας λένε το εντελώς αντίθετό του. Για να δούμε το κίνητρο γιατί τους έχει πιάσει η «λύσσα» με την Ομάδα Αλήθειας. Γιατί η Ομάδα Αλήθειας αναδεικνύει τις αντιφάσεις. Οι άνθρωποι αυτοί προφανώς έχουν ένα ταλέντο.

Το ταλέντο, λοιπόν, αυτό ποιο είναι; Να αναδεικνύουν τις αντιφάσεις, χωρίς να αλλάζουν την αλήθεια, αλλά να αναδεικνύουν την αλήθεια και να κάνουν κάποια πολύ πετυχημένα βίντεο. Όταν, λοιπόν, κάποιος έχει μια ιδιωτική εταιρία και θέλει να προβάλει την εταιρία του, να βγάλει κάποια βίντεο, να κάνει επικοινωνία, ανθρώπους ταλαντούχους θα πάρει. Οι άνθρωποι, λοιπόν, αυτοί έχουν συνεργασίες με ιδιωτικές εταιρίες. Δεν πληρώνονται από την Κυβέρνηση, δεν πληρώνονται από την Νέα Δημοκρατία. Σε καμία περίπτωση. Και βέβαια, και πολύ καλά κάνουν, σε μία εταιρία, μπορεί και σε κάποια άλλη εταιρία, να δουλεύουν, όπως και ένας δικηγόρος. Είναι προφανές ότι όλο αυτό είναι ένα κατασκεύασμα της αντιπολίτευσης. Και, μάλιστα, προσπαθεί να πει ότι «πάει από εδώ το χρήμα και πηγαίνει μετά αλλού και πηγαίνει παραπέρα». Κοιτάξτε να δείτε, κατ' αρχάς, ουδέν κρυπτόν. Πρώτον. Δεύτερον: Μου λένε πολλές φορές, μα γιατί τους υπερασπίζεσαι; Πρώτον, γιατί τους γνωρίζω, γνωρίζω τη δράση τους. Δεύτερον, γιατί είμαι ένας από αυτούς, που επειδή επέλεξε ποτέ να μην πιστέψει στο ψέμα της Αριστεράς, «χρειάζομαι» πάρα πολύ συμμάχους στον δημόσιο διάλογο και δεν αναφέρομαι μόνο στη Νέα Δημοκρατία ή σε κόμματα, στην κοινωνία των πολιτών, που όλο αυτό το ψέμα να το πολεμάει. Ξέρετε, γιατί χαίρομαι; Γιατί βλέπω και πόσο impact έχει, πόσο περνάει στον κόσμο όλο αυτό, πόσο πλέον ο κόσμος δεν πιστεύει σε όλες αυτές τις υποτιθέμενες «εισαγγελικές εισηγήσεις» της αντιπολίτευσης.

Η Ομάδα Αλήθειας είναι μία σελίδα που ανήκει σε ιδιώτες, οι οποίοι έχουν μια ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση, κάνουν μια πολύ πετυχημένη δουλειά. Παράλληλα έχουν και ένα site και κάνουν ό,τι θέλουν, τέλος πάντων. Όπως και ένας δικηγόρος κάνει ό,τι θέλει και ένας λογιστής κάνει ό,τι θέλει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πληρώνονται από τη Νέα Δημοκρατία, οι άνθρωποι αυτοί δεν πληρώνονται από την Κυβέρνηση. Αντιμετωπίζουν μια προπαγάνδα από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Και όπως και να έχει, όπως και να έχει, όποιος έχει να πει κάτι, το λέει δημοσίως, επωνύμως".

Τέλος, για την μήνυση της Ομάδας Αλήθειας προς τον κ.Φάμελλο, είπε:

"Όταν είχε «ξεσπάσει» το θέμα των e-mails, θυμάμαι είχε εμφανιστεί ο κ. Φάμελλος σε μία από τις συζητήσεις στη Βουλή, που ήταν για άλλο θέμα - καθόμουν πίσω από τον Πρωθυπουργό - και μέσω ερωτημάτων - είναι τακτική Φάμελλου αυτό, να πετάει λάσπη μέσω ερωτημάτων, είναι πολύ χειρότερο από το να το πεις ευθέως - προσπαθούσε να συνδέσει εμένα, που ήμουν Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, με το θέμα των e-mails. Που, ούτως ή άλλως, ο Γραμματέας του κόμματος δεν είχε τέτοια αρμοδιότητα. Υπό κανονικές συνθήκες μια δυό μέρες μετά ή πριν η ΑΥΓΗ είχε πρωτοσέλιδο «Τι έκανε η ΝΔ με τα email» και είχε και τη δική μου φωτογραφία και του κ. Σμυρλή του Γενικού Διευθυντή. Ουδεμία σχέση είχαμε, ουδεμία σχέση είχε η ΝΔ και μάλιστα το ίδιο το ΣτΕ το αποφάσισε και ακύρωσε το πρόστιμο για την ΝΔ και αποφάσισε ότι ήταν μια απόφαση που είχε να κάνει με μια συγκεκριμένη περίπτωση κάποιων αποστολών και μένει να δούμε και τι θα αποδειχθεί στο τέλος. Αν δεν ήμουν πολιτικός, αν δεν εξέφραζα μια Κυβέρνηση, ένα συγκεκριμένο κόμμα θα μπορούσα να κινηθώ νομικά γιατί τεκμαίρεται κάποιες φορές η συκοφαντική δυσφήμιση, ή δια του τύπου, με ένα πρωτοσέλιδο κατά του οποιουδήποτε είχε υπονοήσει έστω ή «φωτογράφιζε» εμένα ή οποιονδήποτε άλλον για κάτι που δεν είχα καμία σχέση. Αν ήμουν ιδιώτης, όπως οι άνθρωποι αυτοί, θα όφειλα, όχι μόνο για μένα, για τη γυναίκα μου, για το παιδί μου, για τους φίλους μου να κινηθώ κατά κάποιου, όποιος κι αν είναι αυτός, πολλώ δε μάλλον αν είναι πολιτικός, αν θεωρώ ότι με συκοφαντεί. Δηλαδή εν γνώσει του λέει ψέματα και προσβάλει την τιμή και την υπόληψή μου. Αφού είναι τόσο σίγουρος, έχει τέτοια αυτοπεποίθηση, τέτοια σιγουριά ο κ. Φάμελλος γι' αυτά που λέει, γιατί δεν ζητάει ο ίδιος να αρθεί η ασυλία του;".

Καταλήγοντας ο κ.Μαρινάκης αναφέρθηκε στη στάση της ΚΟ ΝΔ στο αίτημα Φάμελλου, και είπε ότι είναι αυτονόητο όταν ένας ιδιώτης θεωρεί ότι κάποιος τον συκοφαντεί, δηλαδή προσβάλει την τιμή και την υπόληψή με εν γνώσει του διασπορά ψεμάτων, αυτό μένει να το πει η Δικαιοσύνη, ότι ο ίδιος, ο Φάμελλος και ο όποιος Φάμελλος, ο όποιος βουλευτής θα έπρεπε να επιδιώκει την άρση ασυλίας του. Και προσέθεσε:

"Εγώ δεν είμαι ο εκπρόσωπος της ΚΟ ΝΔ, ούτε εκπροσωπώ τις συνειδήσεις των βουλευτών. Θα σας πω εγώ τι θα έκανα αν ήμουν στη Βουλή. Εγώ, προφανώς, σε κάθε τέτοια συζήτηση, δεν είναι προσωπικό με τον κ. Φάμελλο θα ψήφιζα και με τα δύο χέρια την άρση της ασυλίας γιατί είτε θα έχει δίκιο ο κ. Φάμελλος, άρα όλα αυτά τα φοβερά που λέει -παράδειγμα ότι η Ομάδα Αλήθειας προσβάλλει συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών- πολύ βαριά κατηγορία-. Λένε οι άνθρωποι αυτοί ότι δεν το έχουν κάνει ποτέ. Ποιος έχει το βάρος απόδειξης;

Δημοσιογράφος: Αυτός που καταγγέλλει.

Μπράβο. Θα έρθει, λοιπόν, ο κ. Φάμελλος θα έπρεπε να το επιδιώκει για να μάθει ο κόσμος την «αλήθεια». Θα έπρεπε να ρθει σήμερα πει «σας ζητώ από τώρα να δεσμευτείτε ότι θα αρθεί η ασυλία μου».

Δημοσιογράφος: Άρα γιατί δεν το κάνει;

Μήπως γιατί λέει ψέματα; Λέω εγώ. Αυτός που λέει ψέματα δεν θέλει να κρυφτεί; Αν δεν λέει ψέματα λοιπόν ο κ. Φάμελλος, θα πρέπει αύριο να αλλάξει τη στάση του και πριν αποφασίσει επίσημα ο κάθε βουλευτής, η ΝΔ, γιατί η ψήφος των βουλευτών είναι ψήφος και προσωπική και συλλογική προφανώς, να ζητήσει από όλα τα κόμματα με fast track διαδικασίες, όταν έρθει δηλαδή η σχετική δικογραφία στη Βουλή να αρθεί η ασυλία του, να πάει στη Δικαιοσύνη και να αποδείξει «τι κακοί άνθρωποι είναι αυτοί» και πόσο δίκιο έχει. Αν δεν το κάνει αυτό και δεν το επιδιώξει, μάλλον κάτι φοβάται. Η πρώτη του αντίδραση -γιατί έχει αργήσει ήδη- δείχνει ότι μάλλον πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Πάντως, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δαπανήσαμε πολύ ώρα για ένα κόμμα του 5%, ότι πήγε στη Δικαιοσύνη, πήγε στον Εισαγγελέα και αυτή τη στιγμή έχει μια σειρά από υπουργούς καταδικασμένους από τη Δικαιοσύνη και δείχνει αυτό και την αξιοπιστία του".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

