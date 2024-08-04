«Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε από σήμερα την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης 210 3681017 (Κρυπτογραφική Υπηρεσία) για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στον Λίβανο», όπως ενημερώνει σε σχετική ανακοίνωση του.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, «η προηγούμενη σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών (29.7.2024) περί αποφυγής επισκέψεων και αναχώρησης επισκεπτών από τη χώρα παραμένει σε ισχύ».

Πηγή: skai.gr

