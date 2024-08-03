Πρόταση για τριμερή συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη στις 13 Αυγούστου έκαναν τα Ηνωμένα Έθνη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, την οποία και αποδέχθηκε, όπως δήλωσε ο ίδιος από το βήμα της αντικατοχικής εκδήλωσης του Δήμου Αμμόχωστου στη Δερύνεια.

«Πριν από λίγες μέρες, ως αποτέλεσμα των δικών μας επίμονων προσπαθειών, τόσο προς τον ΓΓ του ΟΗΕ όσο και προς την ΕΕ, πάντα, ναι, σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, έχω βολιδοσκοπηθεί από τα ΗΕ για να συμμετάσχω εντός Αυγούστου, σε συγκεκριμένη ημερομηνία, στις 13 Αυγούστου σε τριμερή συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Η ανταπόκρισή μου φυσικά και ήταν θετική και ευελπιστώ – δεν έχουμε μέχρι στιγμής ενημερωθεί - να υπάρξει και η ίδια ανταπόκριση από τουρκικής πλευράς και η πραγματοποιήση της συνάντησης να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα που δεν μπορεί να είναι άλλα από την επανέναρξη των συνομιλιών», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

