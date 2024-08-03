Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για την πισίνα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη στο σπίτι του στις Σπέτσες μετά από σχετικό δημοσίευμα του «Πρώτου Θέματος». Έντονη ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για "καλλωπισμό παλαιότερης δεξαμενής νερού".

Βίντεο με την πισίνα του Στέφανου Κασσελάκη στις Σπέτσες:

Στη δήλωσή του για την πισίνα, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Για την «πισίνα» (βάθους 1,40 μέτρων) του σπιτιού μου στις Σπέτσες, τον Μάιο του 2023 ζήτησα από τους μηχανικούς μου να υποβάλουν όλα τα σχετικά έγγραφα, ώστε να εκδοθούν όλες οι άδειες εργασιών ανακαίνισης του σπιτιού. Κατά τη διάρκεια τους, έγιναν παράλληλα και εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου (αυλής), στις οποίες αναδείχθηκε και καλλωπίστηκε παλαιότερη δεξαμενή νερού, η οποία υπήρχε για δεκαετίες στον ίδιο ακριβώς χώρο (όπως και πηγάδι). Χωρίς να γίνει ΚΑΜΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗ»

