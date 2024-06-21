Οι «φουρτούνες» στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται με ένα ένα τα στελέχη του κόμματος να εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με το αν θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή ηγεσίας και ποια είναι η κατάλληλη στιγμή.

Μετά και τη θυελλώδη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχθηκε τα πυρά στελεχών μετά τα αποκαρδιωτικά αποτελέσματα στις ευρωεκλογές, τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην επόμενες κινήσεις της Χαριλάου Τρικούπη με τα περισσότερα στελέχη ωστόσο να συμφωνούν πως απαιτείται αλλαγή στην ηγετική ομάδα.

Αποστολάκη: «Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν μας ικανοποίει»

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι», η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε πως μετά το αποτέλεσμα των εκλογών που δεν ικανοποιεί κανένα θα πρέπει να παρθούν πρωτοβουλίες στο κόμμα.

«Το αποτέλεσμα δεν μας ικανοποίει. Γιατί υπήρχαν οι πολιτικές, οι κοινωνικές και οι ιστορικές προϋποθέσεις για τη μεγάλη επιστροφή του ΠΑΣΟΚ. Έχει να κάνει αυτό με την κυβέρνηση, έχει να κάνει με το κόμμα που είναι ακόμα στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και που κατά την άποψή μου δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη κυβερνητική λύση για τη χώρα. Μετά τη συνεδρίαση τη προχθεσινή, τέθηκε μετ επιτάσεως από μια συντριπτική πλειοψηφία, ζητήματα για το αύριο της παράταξης, με βάση αυτό το κλίμα είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες» δήλωσε η κυρία Αποστολάκη ερωτηθείς για το αν θα τίθεται θέμα ηγεσίας στο κόμμα.

«Ο κόσμος λέει δεν αντέχουμε πια και αυτόν τον κόσμο πρέπει να τον σεβαστούμε» είπε και πρόσθεσε ότι η παράταξη άντεξε τους “Τζοχατζοπουλους”, την κυρία “Καϊλή” και πολλά άλλα και τα ξεπέρασε με σθένος, φρόνημα και αξιοπρέπεια».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «και στις νίκες και στις ήττες τα πρώτα εύσημα πάνε στον ηγέτη. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι μονοσήμαντο και μονοπαραγωγικό το πρόβλημα όταν αναφερόμαστε σε ένα πολιτικό σχηματισμό που στο παρελθόν έχει επανειλημμένα πετύχει να βάλει τους πολίτες σε μια συλλογική διαδικασία. Το έχει πετύχει στο παρελθόν το κόμμα και μπορεί να το πετύχει και τώρα» είπε η κυρία Αποστολάκη.

Κατέληξε πως το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ βαριά παρακαταθήκη και πως από την ίδρυσή του μέχρι τις πιο δύσκολες στιγμές του χειρίστηκε τα θέματα ενοτικά και όχι διχαστικά.

Γερουλάνος: Χρειάζεται να αλλάξουμε την ηγετική ομάδα

Την ανάγκη να αλλάξει η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ «για να πείσουμε ότι αυτά που λέμε μπορούμε να τα κάνουμε πράξη» επισήμανε από την πλευρά του την Παρασκευή και ο Παύλος Γερουλάνος μιλώντας στην ΕΡΤ, προσθέτοντας ότι νωρίτερα το φθινόπωρο θα πρέπει να γίνουν οι εσωκομματικές εκλογές.

Όσον αφορά, δε, το ενδεχόμενο να είναι και ο ίδιος υποψήφιος, αρκέστηκε να απαντήσει με τη φράση «θα ανοίξω τη συζήτηση της υποψηφιότητας και για όλα τα ονόματα που συμπεριλαμβάνει μόνο όταν ανοίξει επισήμως από το κόμμα».

Μιλώντας για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του Ιουνίου σημείωσε πως «είναι απλά τα πράγματα. Είχαμε βάλει σαν στρατηγικό στόχο τη δεύτερη θέση και πιστεύω ότι ήταν εφικτή διότι βλέπουμε μία κατάρρευση των δύο κομμάτων. Εγώ θα σας συγκρίνω με τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Χάσανε τα δύο μεγάλα κόμματα, 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους. Από αυτό εμείς εισπράξαμε μόνο τις 60.000, δηλαδή μόνο το 4%. Από τους ανθρώπους δηλαδή που είπαν ότι κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα δεν με ικανοποιεί το ΠΑΣΟΚ εμπιστεύτηκε μόνο το 4%».

Για την από εδώ και πέρα πορεία του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «το θέμα του αρχηγού έχει τεθεί και θα δούμε στις 30 Ιουνίου κατά πόσον ο πρόεδρος θα ανταποκριθεί στα μηνύματα που πήρε στο Πολιτικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα, οι αλλαγές που πρέπει να κάνουμε μέσα στο ΠΑΣΟΚ αφορούν την ηγετική ομάδα» προσθέτοντας ότι το κόμμα χρειάζεται να αλλάξει την επικοινωνία του χρησιμοποιώντας τα social media.

Κωνσταντινόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα το κάνουμε ΚΚΕ Εσωτερικού

Στο ίδιο μήκος κύματος ζητώντας αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ κυμαίνεται και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

«Εγώ δεν ζήτησα από κανέναν να παραιτηθεί λέω όμως ευθέως ότι η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Κασσελάκη και πρέπει να βρεθεί ηγεσία που μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κωνσταντινόπουλος το πρωί της Παρασκευής μιλώντας στα Παραπολιτικα FM.

«Πρέπει να επιλέξουμε στο ΠΑΣΟΚ αν θα είμαστε ένα κόμμα χαμηλών προσδοκιών, θα κατεβάζουμε τον πήχη ή θα μιλούμε καθαρά και δεν θα φτάνουμε στο επίπεδο να χάνουμε από τον Κασσελάκη. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αποφασίσει η βάση» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ούτε ο κ. Κωνσταντινόπουλος πιστεύει πως οι εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν τον Ιούλιο. «Όποιος θέλει να πάει τον Ιούλιο, ο πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει για αυτό δεν θα τον «σκοτώσει» κανένας για αυτό απλώς θα “σκοτώσει” το κόμμα. Τον Ιούλιο δεν θα έρθει πάνω από 40-50.000 κόσμου. Η διαδικασία για την αλλαγή ηγεσίας πρέπει να γίνει εντός του 2024. Αν είναι στις διαδικασίες να πάνε 50.000 ας το κάνει μεταξύ των φίλων του και της ομάδας του» υπογράμμισε.

Επίσης, εξέφρασε τη διαφωνία του με τις απειλές διαγραφών που έχει εξαπολύσει ο Νίκος Ανδρουλάκης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να γίνει ΚΚΕ όσο και αν το προσπαθήσουν κάποιοι, δεν μπορεί να γίνει και ούτε μπορεί να μπει στη λογική επειδή η ηγετική ομάδα λεει ότι υπάρχει εσωστρέφεια και θα πάμε στο 5%».

Ερωτηθείς για το πότε πιστεύει ότι θα οριστεί η ημερομηνία των εσωκομματικών εκλογών και ειδικά για το σενάριο που θέλει αυτές να γίνονται τον Ιούλιο απάντησε πως «όποιος θέλει να πάει τον Ιούλιο, ο πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει για αυτό δεν θα τον «σκοτώσει» κανένας για αυτό απλώς θα «σκοτώσει» το κόμμα. Τον Ιούλιο δεν θα έρθει πάνω από 40-50.000 κόσμου. Η διαδικασία για την αλλαγή ηγεσίας πρέπει να γίνει εντός του 2024. Αν είναι στις διαδικασίες να πάμε 50.000 ας το κάνει μεταξύ των φίλων του και της ομάδας του».

Καστανίδης: Εκλογές στο ΠΑΣΟΚ το συντομότερο

Εκλογές το συντομότερο ζήτησε και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος Χάρης Καστανίδης μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Δεν γνωρίζω το σύνολο των υποψηφιοτήτων. Μπορεί κανείς να εικάσει, αλλά με εικασίες δεν βγαίνει συμπέρασμα. Συνεπώς, μια υπεύθυνη στάση θα ήταν πρώτον, να δει αν θα κινηθούν οι διαδικασίες εκλογής νέου αρχηγού πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο, δηλαδή πριν από το τέλος του 2025. Και το δεύτερο είναι ότι εάν πράγματι κινήσουν οι διαδικασίες εκλογής αρχηγού, να δει κανείς το σύνολο των υποψηφίων ώστε να μπορεί και να επιλέξει. Συνεπώς δεν θα μπορούσα σε πρόωρο χρόνο να σας πω κάτι».

Στην ερώτηση αν πιστεύει ότι υπάρχει δυνατότητα να πάρει παράταση αυτή η διαδικασία για το 2025 κι αν θα αντέξει το ΠΑΣΟΚ ο κ. Καστανίδης ανέφερε πως μια εκλογική εσωτερική αναμέτρηση θα πρέπει να «γίνει το συντομότερο δυνατό» λέγοντας και ο ίδιος πως «από το φθινόπωρο κάπου εκεί κοντά και ύστερα».

Παράλληλα, ο κ. Καστανίδης εξέφρασε την άποψη ότι «πρέπει να σκεφτούμε ότι ο τόπος έχει ανάγκη από τη συνένωση μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου, για να πάμε σε μια μεγάλη παράταξη που θα διεκδικήσει τις εκλογές».

Για τα υποψήφια ονόματα είπε ότι «θα τους βρούμε μετά σε μια ανοιχτή, ελεύθερη εκλογική διαδικασία.

Γιαννακοπούλου: Απογοητευτική η ρητορική Ανδρουλάκη ότι μπορεί να διαγράψει όλους τους διαφωνούντες

Απογοητευτική χαρακτήρισε από την πλευρά της η Νάντια Γιαννακοπούλου τη ρητορική Ανδρουλάκη «με το να ρίχνεις στους άλλους την ευθύνη και να μην κάνει τη δική του αυτοκριτική» για το αποτέλεσμα του ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές.

Η κυρία Γιαννακοπούλου διατύπωσε, επίσης, τη διαφωνία της με το σενάριο εκλογών στο ΠΑΣΟΚ τον Ιούλιο λέγοντας στο Action24 «με λογικές Ιουλίου θα μπορούσαμε να πάμε και Δεκαπενταύγουστο και μετά το κερί να ρίχνουμε και την ψήφο. Εγώ θα πω το καλύτερο όλων θα είναι να γίνει το φθινόπωρο. Να υπάρξει διαδικασία στην οποία οι υποψήφιοι δεν θα κάνουν απλά πασαρέλα».

Ξεκαθάρισε, ακόμα, ότι «εχω αποδείξει διαχρονικά στην πορεία στο ΠΑΣΟΚ ότι ήμουν και θα είμαι ΠΑΣΟΚ στην πρώτη γραμμή και στα εύκολα και στα δύσκολα. Όποιος κι αν είναι πρόεδρος όλοι μας οφείλουμε να είμαστε δίπλα του» προσθέτοντας «από πού και ως πού η διαφορετικότητα των απόψεων υπονομεύει την ενότητα για το ΠΑΣΟΚ. Θέλουν να είμαστε κοπάδι ή υπάλληλοι;».

Σύμφωνα με την ίδια «πολλές φορές ο λόγος μας έμοιαζε με λόγο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορούσα να δω ότι λειτουργούσε το ΠΑΣΟΚ όπως το είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Η σοβαρή εναλλακτική δεν μπορεί να είναι ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ».

Σκανδαλίδης: Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει ένα άλμα μπροστά

Από την πλευρά του, το στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη Κώστας Σκανδαλίδης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στο MEGA ανέφερε ότι δεν κατατάσσεται με αυτούς που σηκώνουν πολεμικές σημαίες στο ΠΑΣΟΚ και επισημαίνει ότι δεν μπαίνει θέμα να φύγει ο κ. Ανδρουλάκης.

«Το ΠΑΣΟΚ πετύχει μια πύρρεια νίκη, δεν κατάφερε να φέρει τον προοδευτικό κόσμο της αποχής στην κάλπη. Πηγαίνουμε με ρυθμούς που δεν ταιριάζουν στην παράταξη για να αμφισβητήσουμε το καθεστώς του κ. Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται επανεκκίνηση. Είναι θέμα χρονικό θα έλεγα. Επανεκκίνηση για να κατέβουν εκατοντάδες χιλιάδες και θα δεσμευτούν με το πώς θα μπουν στο πολιτικό παιχνίδι για εμάς» είπε και πρόσθεσε: «Έχει σημασία η επανεκκίνηση να γίνει πιο γρήγορα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «με τη Γεννηματά το κόμμα έφυγε από την αφάνεια και με τον Ανδρουλάκη ανέβηκε στο κέντρο της πολιτικής σκηνής. Τώρα πρέπει να κάνει ένα άλμα μπροστά» τόνισε.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης πρόσθεσε πως «πρέπει να γίνει κάτι για να γίνει το άλμα. Δεν μπαίνει θέμα να φύγει ο Ανδρουλάκης. Δεν είμαι πολιτικά απέναντι από τον Ανδρουλάκη, διατύπωσα τις απόψεις μου για την επανεκκίνηση του ΠΑΣΟΚ. Να ξανά μαζευτεί ο πυρήνας της παράταξης» κατέληξε.



