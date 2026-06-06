«Ζω Καλά»: Καλεσμένη η Μαρίλια Μητρούση την Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Σήμερα, στόχος κάθε ανθρώπου είναι να ζει υγιεινά. Όμως, τι σημαίνει υγιεινός τρόπος ζωής; Ποιος είναι τελικά αυτός ο τρόπος που με βάση την επιστήμη θα μας βοηθήσει να ζήσουμε υγιεινά και πώς θα τον κατακτήσουμε;

Καλεσμένη είναι η ηθοποιός Μαρίλια Μητρούση, η οποία εξηγεί γιατί, για την ίδια, η υγιεινή ζωή δεν είναι μόδα, αλλά τρόπος ζωής.

Ακόμη, στην εκπομπή μιλάμε για τις μυκητιάσεις που «αγαπούν» το καλοκαίρι και συζητάμε για τον καθαρισμό των δοντιών και των ούλων.

Δείτε απόσπασμα:

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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