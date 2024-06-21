Γεραπετρίτης: Ο δρόμος των Δυτικών Βαλκανίων είναι μονόδρομος

Ο δρόμος των Δυτικών Βαλκανίων είναι μονόδρομος προς την Ευρώπη και αυτό θα συνεχίσουμε να προασπιζόμαστε, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συμμετοχή του στην Υπουργική Συνάντηση για την Ευρωπαϊκή Προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

«Είκοσι ένα χρόνια μετά την υιοθέτηση της Ατζέντας της Θεσσαλονίκης σχετικά με την ευρωπαϊκή εντατική προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι στην αιχμή και την πρωτοπορία αυτής της μεγάλης προσπάθειας» συνόψισε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Βεβαίως, αυτός ο δρόμος θα πρέπει να βασίζεται στην πιστή τήρηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου, βεβαίως στα δικαιώματα των μειονοτήτων και στην πιστή εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφωνιών.

Είχα την ευκαιρία να θέσω τα ζητήματα αυτά. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται στα πυρήνα των κρατών, των φίλων των Δυτικών Βαλκανίων για να προωθήσουμε μία Ευρώπη, η οποία θα είναι μεγάλη, θα είναι ισχυρή και θα περιλαμβάνει όλα τα κράτη της ευρύτερης περιοχής μας για την πρόοδο, για την ειρήνη, για την ευημερία», τόνισε.

