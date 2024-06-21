«Η σημερινή επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να ενημερωθεί από τον νέο (πέμπτο κατά σειρά) υπουργό του για τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα και να θέσει (για πολλοστή φορά) τις προτεραιότητες του κυβερνητικού του έργου στον συγκεκριμένο τομέα, αποδεικνύει, για ακόμα μια φορά, την άγνοια, την ανεπάρκεια, την αλαζονεία και την αναλγησία της συγκεκριμένης κυβέρνησης, που δικαίως χαρακτηρίζεται ως χειρότερη μεταπολιτευτικά κυβέρνηση, για τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Γιατί ο κ. πρωθυπουργός, δεν βρήκε, καταρχάς, να πει τίποτα ουσιαστικό για τη διαρκή απαξίωση του, υπό επιτήρηση (με τη "βούλα" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), ΟΠΕΚΕΠΕ και την πλήρη κατάρρευση, σε ό,τι αφορά στην εγκυρότητα, εγκαιρότητα και διαφάνεια, του συστήματος των αγροτικών επιδοτήσεων. Ούτε βέβαια βρήκε να πει τίποτα για τα δυσθεώρητα πρόστιμα που έχουν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς επιβολή στη χώρα μας, ως συνέπεια της κακοδιαχείρισης των ενωσιακών πόρων της ΚΑΠ, ούτε για το μη άνοιγμα των δηλώσεων του ΟΣΔΕ παρότι έχουμε φτάσει στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου και τις ενδεχόμενες συνέπειες αυτής της καθυστέρησης στις πληρωμές των επιδοτήσεων, ούτε για τα πορίσματα των εγχώριων και ευρωπαϊκών ελεγκτικών μηχανισμών για τις δυσλειτουργίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ», σημειώνει και συνεχίζει:

«Αντ' αυτών, περιορίστηκε σε μία γενικόλογη και αόριστη διατύπωση, περισσότερο ως ευχολόγιο, για "εκσυγχρονισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ" και για το ότι "ο αγροτικός τομέας θα συνεχίσει να λαμβάνει τις επιδοτήσεις τους" και συγκεκριμένα "μόνο αυτοί που πραγματικά παράγουν". Και βέβαια ουδεμία αναφορά έκανε στην ανάγκη για άμεση τροποποίηση του προβληματικού, δυσεφάρμοστου και χωρίς μακροπρόθεσμο προσανατολισμό Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας μας, για την ΚΑΠ 2023-2027, που συνέταξε η κυβέρνηση της ΝΔ το 2021, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τους αγρότες και τις οργανώσεις τους και το οποίο ευθύνεται, σε μεγάλο βαθμό, για τον τραγέλαφο των αγροτικών επιδοτήσεων, αρκούμενος στις θετικές τροποποιήσεις, που έγιναν, πρόσφατα στην τρέχουσα ΚΑΠ».

«Για το υψηλό κόστος παραγωγής, o κ. Μητσοτάκης απλά αναφέρθηκε στα ημίμετρα της κυβέρνησής του για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στο αγροτικό ρεύμα ΓΑΙΑ, ενώ εξήγγειλε εξάμηνη παράταση -μέχρι τον Οκτώβριο- του προγράμματος για φθηνό αγροτικό ρεύμα, αγνοώντας τις εύλογες και κοστολογημένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για επιβολή πλαφόν στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και στα αγροεφόδια, καθώς και για τη θεσμοθέτηση κάρτας πετρελαίου του αγρότη. Για τον ΕΛΓΑ, περιορίστηκε στο να εξαγγείλει ότι "ο νέος Κανονισμός του θα έρθει προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν του τέλος του καλοκαιριού", χωρίς και πάλι να κάνει καμία συγκεκριμένη αναφορά για το πώς θα διασφαλιστεί η ενίσχυση της ρευστότητας, της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας του ΕΛΓΑ στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την έγκυρη, δίκαιη και έγκαιρη πληρωμή των αποζημιώσεων των αγροτών και κτηνοτρόφων», τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, ασκώντας κριτική στον πρωθυπουργό ότι «δεν αναφέρθηκε καθόλου στις καταγγελίες του πρώην πρόεδρου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κ. Χαρουτουνιάν, στην επιστολή παραίτησής του προς αυτόν, για πιέσεις για την υπογραφή "απευθείας αναθέσεων έργων, με βάση ποικίλες προφάσεις", ούτε για τον έλεγχο του πληθωρισμού των τροφίμων και της ακρίβειας και τον έλεγχο της "ψαλίδας" από το χωράφι στο ράφι, ούτε για την πάταξη του φαινομένου των ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων και του αθέμιτου ανταγωνισμού των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, ούτε για την άμεση αντιμετώπιση των ελλείψεων σε εργάτες γης, ούτε για την άμεση αντιμετώπιση της μείωσης της αγροτικής παραγωγής και ούτε βέβαια για την άμεση υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης ανασυγκρότησης του πρωτογενή τομέα της Θεσσαλίας».

«Κατά τα λοιπά, ο κ. Μητσοτάκης, ανακάλυψε ότι "τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τις πολυεθνικές στον τομέα των τροφίμων, φαίνεται να τα αντιμετωπίζουμε και στον τομέα των φυτοφαρμάκων", απόδειξη του πόσο μακριά βρίσκεται από την πραγματικότητα της αγροτικής παραγωγής, ενώ διατύπωσε και την αυτονόητη άποψη για την "επένδυση στην ποιότητα και στην προστιθέμενη αξία" και την αναγκαιότητα για προώθηση των "συνεργατικών σχημάτων", της εισαγωγής της "τεχνολογίας στην παραγωγή" και "την εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών", χωρίς όμως να αναφέρει το τι ακριβώς έπραξε η κυβέρνησή του, προς την κατεύθυνση αυτή, την τελευταία πενταετία», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν τρέφαμε αυταπάτες, αναφορικά με το "νέο" ξεκίνημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπό τη νέα πολιτική του ηγεσία, γιατί απλά γνωρίζουμε εδώ και 5 χρόνια τον τρόπο που πολιτεύεται η κυβέρνηση της ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά στα θέματα του πρωτογενή τομέα. Ευελπιστούσαμε όμως, ότι η κατακρήμνιση από το 41% στο 28%, ενδεχομένως, να έκανε τους κυβερνώντες να αντιληφθούν για το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ και 5 χρόνια στην ελληνική περιφέρεια», σημειώνει και καταλήγει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πιστός στις αξίες και στις αρχές του και με αίσθημα συνέπειας και ευθύνης δεσμεύεται ότι θα αγωνιστεί σκληρά, συνειδητά και συστηματικά, με προτάσεις και πρωτοβουλίες, για την ουσιαστική και άμεση επίλυση των οξυμένων προβλημάτων και την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των αγροτών μας, πάντα δίπλα τους, πάντα μαζί τους και πάντα απέναντι στην άγνοια, στην ανεπάρκεια, στην αλαζονεία και στην αναλγησία της διακυβέρνησης της ΝΔ για τον αγροτικό κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.