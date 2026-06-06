Γερμανία: Τέλος η δωρεάν συμβουλευτική σε αιτούντες άσυλο

Το γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε για πρώτη φορά επισήμως πως σχεδιάζεται η διακοπή της χρηματοδότησης ανεξάρτητων νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για όσους περνούν από τη διαδικασία αίτησης ασύλου.



Όπως διαπιστώνει το Υπουργείο, η τεταμένη κατάσταση στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό απαιτεί αυστηρή «ιεράρχηση προτεραιοτήτων». Ως εκ τούτου και κατόπιν προσεκτικής διερεύνησης των διαθέσιμων εναλλακτικών αποφασίστηκε πως η χρηματοδότηση ανεξάρτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αιτούντες άσυλο είναι μία πηγή εξόδων που μπορεί να περιοριστεί δραστικά.

Επικρίσεις από τους Πρασίνους

Βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών, 67.687 αιτούντες άσυλο έλαβαν πέρυσι συμβουλευτικές υπηρεσίες από ανεξάρτητα κέντρα για τις απαιτούμενες διαδικασίες. Και η απόφαση για διακοπή της συναφούς κρατικής χρηματοδότησης αποτελεί αιτία έντονης κριτικής.



Το κόμμα των Πρασίνων επικρίνει το γεγονός πως η σχετική υπουργική έκθεση δεν δημοσιοποιείται, παρ' ότι οι οργανώσεις κοινωνικής πρόνοιας είχαν ήδη ενημερωθεί τον Μάρτιο, πως σύντομα δεν θα διατίθενται πλέον ομοσπονδιακά κονδύλια. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα των Πρασίνων, το Υπουργείο αναφέρει πως η έκθεση «οριστικοποιείται αυτή τη στιγμή» και – σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό – θα δημοσιευθεί «πιθανότατα» το δεύτερο τρίμηνο του 2026.



«Όποιος θέλει να αποφασίσει για το μέλλον αυτής της σημαντικής συμβουλευτικής υπηρεσίας πρέπει να βάλει τα στοιχεία στο τραπέζι. Η διαφάνεια δεν είναι προαιρετική πολυτέλεια», δήλωσε στο Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων στην Μπούντεσταγκ, Φιλίζ Πολάτ. Η κατάργηση που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών είναι «ανεύθυνη». «Όποιος μιλά για ένα λειτουργικό και βασισμένο στο κράτος δικαίου σύστημα ασύλου, πρέπει επίσης να είναι πρόθυμος να χρηματοδοτεί τις αναγκαίες ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες», τόνισε η Πολάτ, εστιάζοντας έτσι στο γεγονός ότι η παροχή τέτοιων υπηρεσιών είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου οι αιτούντες άσυλο να γνωρίζουν πώς πρέπει να ενεργήσουν, τι ακριβώς αφορά η διαδικασία στην οποία υποβάλλονται, καθώς και ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές τους.

Ανένδοτο το Υπουργείο Εσωτερικών

Παρά τις εκκλήσεις και την κριτική των Πρασίνων πάντως, όπως και παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει πως η διακοπή της χρηματοδότησης θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, το γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών επιμένει στην απόφασή τους, θέτοντας σε προτεραιότητα την ανάγκη αντιμετώπισης των δημοσιονομικών δυσκολιών.



Πηγή: ntv

Πηγή: Deutsche Welle

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