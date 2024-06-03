Η ανάγκη άρσης των εμποδίων αλλά και η διευκόλυνση και υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των γυναικών αποτέλεσαν τον κεντρικό άξονα των ομιλιών, σε πρόσφατη, εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του επιμελητηρίου, με θέμα: «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: Τα συστατικά της επιτυχίας».

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του επιμελητηρίου, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, στην ομιλία της, ανέδειξε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την προστασία της γονεϊκότητας, εστιάζοντας στην πρόσφατη παρέμβαση της κυβέρνησης για την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες. Υποστήριξε, επίσης, ότι η δέσμευση για «κάθε παιδί σε βρεφονηπιακό σταθμό έχει γίνει ήδη πράξη», με πάνω από 365 εκατ. το χρόνο να δίνονται γι΄αυτό το σκοπό.

«Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, θα συνεχίσει να προσπαθεί σε αυτό το κομμάτι προσθέτοντας μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, χιλιάδες νέες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς έτσι ώστε όταν δίνεται ένα voucher να μπορεί να ενεργοποιείται», πρόσθεσε η υπουργός.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι το κράτος οφείλει να είναι αρωγός στις επιλογές των γυναικών. «Δεν μπορούμε να μιλάμε για σύγχρονο κοινωνικό κράτος, όταν δεν δίνουμε προτεραιότητα σε μέτρα που διασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή όλων στην οικονομική και κοινωνική ζωή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επανέλαβε, επίσης, ότι νομοθετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει επιδότηση θέσης μέσω προγραμμάτων ΔΥΠΑ και επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων για ένα χρόνο, ενώ υπογράμμισε ότι αποτελεί δέσμευση του κόμματός του, κανένα παιδί να μην βρίσκεται εκτός βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού.

Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι είναι η μόνη γυναίκα πολιτική αρχηγός στο Κοινοβούλιο, με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός της να είναι επίσης, όπως είπε, η μοναδική με ίσο αριθμό γυναικών και ανδρών βουλευτών. Στη διάρκεια της ομιλίας της άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική, ζητώντας στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας αλλά και γενικότερα για τη στήριξη των μικρομεσαίων.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερίνα Νοτοπούλου εστίασε στην ομιλία της στις αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές, που θα υποστηρίξουν τις γυναίκες, κυρίως, στον ρόλο τους ως μητέρες. Επίσης, αναφέρθηκε στα, κοινά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν γυναίκες και άνδρες στο επιχειρείν, μεταξύ των οποίων υψηλά κόστη, δύσκολος ανταγωνισμός, γραφειοκρατία, έλλειψης ρευστότητας, αύξηση ιδιωτικού χρέους, για τα οποία πρέπει, όπως είπε, η πολιτεία να βρει λύσεις.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται ενώ σημείωσε ότι στο δήμο, το 45% των αντιδημάρχων είναι γυναίκες και το 80% των εντεταλμένων συμβούλων είναι επίσης γυναίκες.

«Στο Δήμο προσπαθούμε να στηρίξουμε τη γυναίκα στο ρόλο της ως μητέρα, ενώ αναλαμβάνουμε σημαντικές πρωτοβουλίες για να προστατεύσουμε και να στηρίξουμε τις γυναίκες απέναντι στην έμφυλη βία. Έχουμε μάλιστα εδώ και λίγους μήνες συγκροτήσει και δημοτική επιτροπή ισότητας όπου με όλους τους συναρμόδιους φορείς συζητάμε και σχεδιάζουμε πολιτικές που πρέπει να αναπτύξουμε για να σταθούμε αρωγοί στους πολλούς σημαντικούς και δύσκολους ρόλους των γυναικών», επισήμανε.

Τέλος, στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ανέδειξε ως κρίσιμο ζητούμενο και άξονα δράσης του επιμελητηρίου την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των γυναικών στο επιχειρείν ενώ η πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του επιμελητηρίου, Νάντια Σταυρογιάννη σημείωσε:

«Θέλουμε να ακουστεί η γυναικεία φωνή στους θεσμούς της Ευρώπης και να ωφεληθεί η σύγχρονη Ελληνίδα από τα ευεργετήματα που προβλέπουν οι νόμοι και τα προγράμματα άλλων χωρών, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη στη χώρα μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.