Συνελήφθη ο άλλοτε αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκος ΜΙχαλολιάκος.

Υπενθυμίζεται ότι η συνέχιση της φυλάκισης Μιχαλολιάκου αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Εφετών της Λαμίας μετά την έφεση που ασκήθηκε, όταν πριν από λίγες εβδομάδες, αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Λαμίας, το οποίο παρά την εισαγγελική πρόταση που ήταν αντίθετη, προχώρησε στην προσωρινή απόλυση του, διακόπτοντας την κράτηση του.

Το δικαστικό συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας αποφυλάκισε τον άλλοτε ισχυρό αρχηγό της ΧΑ, επιβάλλοντάς του περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων:

την απαγόρευση του να κινείται εκτός Αττικής,

την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

καθώς και την απαγόρευση να έχει συναντήσεις με συγκατηγορουμένους του.

Η αποφυλάκιση του αποφασίστηκε με τις ποινικές διατάξεις που ίσχυαν το 2018, όταν δηλαδή συνελήφθη μετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ενώ με τις μετέπειτα τροποποιήσεις του ποινικού νόμου, που έγιναν το 2021 κάτι τέτοιο δε θα μπορούσε να συμβεί.

