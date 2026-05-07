ΥΠΕΞ για επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα: Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση, ούτε διευθέτηση για το ενδεχόμενο επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, ανέφερε σήμερα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Η ίδια διευκρίνισε ότι έχει εκφραστεί θετική διάθεση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη σχετική με ενδεχόμενη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Αθήνα.

Δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε για ενδεχόμενες επισκέψεις των υπουργών Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, όπως διευκρινίστηκε.

Στη διάρκεια επίσκεψης στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επισκέψεων του προέδρου και των υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων χωρίς ωστόσο να δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα. «Για το αν έρχεται αυτό το καλοκαίρι δεν μπορώ να σας πω, πολλά συμβαίνουν, αλλά πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

