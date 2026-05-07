Τέλη Μαΐου στην Ολομέλεια η συζήτηση για τις προανακριτικές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Της Άντζυ Κούκη

Μετά τη διάσκεψη των Προέδρων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες σχετικά με τις αποφάσεις που λήφθηκαν για τη διεξαγωγή της συζήτησης στην Ολομέλεια σχετικά με τα αιτήματα για προανακριτική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και για εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών.

Συγκεκριμένα, προς τα τέλη του τρέχοντος μήνα αναμένεται να μπουν στην Ολομέλεια προς ψήφιση η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και το κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.

Να θυμίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει τη δική του πρόταση στις 30 Απριλίου, ενώ η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά κατατέθηκε στις 4 Μαΐου. Οι δύο προτάσεις θα συζητηθούν την ίδια ημέρα στην Ολομέλεια, ενώ για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα χρειάζονται 151 «ναι» στην ψηφοφορία, η οποία θα είναι μυστική με κάλπη.

Ακολουθεί η ψηφοφορία για το αίτημα για εξεταστική

Αμέσως μετά, το Σώμα θα κληθεί να αποφασίσει για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτούνται 120 «ναι» για να περάσει η πρόταση, καθώς το ΠΑΣΟΚ έχει χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της μειοψηφίας. Ωστόσο, πιθανό είναι το σενάριο η πλειοψηφία να επικαλεστεί ότι η υπόθεση αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας και τότε θα απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 151 «ναι».

Έρχεται η αναθεώρηση του κανονισμού της Βουλής

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που παρείχε ο πρόεδρος της Βουλής προς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο ίδιος έχει στείλει επιστολές και στους 297 βουλευτές ζητώντας τους μέχρι τις 30 Ιουνίου να υποβάλουν παρατηρήσεις και προτάσεις για την αναθεώρηση του κανονισμού της Βουλής.



