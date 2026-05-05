Στην Ελλάδα Τραμπ και Χέγκσεθ - Τι αποκάλυψε η Γκίλφοϊλ

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι ο Πιτ Χέγκσεθ θα έρθει στην Ελλάδα τον Ιούλιο αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισκεφθεί την Ελλάδα την ίδια περίοδο και ο Ντόναλντ Τραμπ

Τραμπ

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θα επισκεφτεί τη χώρα μας εντός του 2026, ενώ προανήγγειλε την άφιξη του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τον προσεχή Ιούλιο.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην ΕΡΤ, η Αμερικανίδα πρέσβης ανέφερε ότι ο Χέγκσεθ αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία στις 7-8 Ιουλίου του 2026, στην Άγκυρα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει χρονική σύμπτωση των επισκέψεων, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να βρεθούν στην Ελλάδα την ίδια περίοδο τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και ο επικεφαλής του Πενταγώνου.
 

