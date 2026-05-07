Μητσοτάκης στην ΚΟ: Χωρίς τελεσίδικη απόφαση, κανείς βουλευτής εκτός ψηφοδελτίων

«Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος ενώ παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, απευθυνόμενος στους βουλευτές τόνισε πως πρέπει «να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατ' ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση». «Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Να κάνουμε αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη, αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια», τόνισε. Επίσης, ξεκαθάρισε πως χωρίς τελεσίδικη απόφαση, όλοι οι βουλευτές της ΝΔ θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.

Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, η ΝΔ είναι «μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά προόδου και σε μια νέα θητεία. Όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματίζεται. Θωρακίζοντας δυναμικά την άμυνά της, συνεχίζοντας αυτή τη διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης, διότι χωρίς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα. Και τέλος, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί αυτή η νέα εποχή, η οποία έχει ξημερώσει».

Για τη συνταγματική αναθεώρηση

Ακολούθως ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προτάσεις της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση, λέγοντας πως οι «αλλαγές έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό, αλλά και ταυτοτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους μας. Ο κατάλογος δεν είναι δεν έχει εξαντληθεί πλήρως. Ανά πάσα στιγμή γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια διαδικασία δυναμική και αν κρίνουμε στην πορεία ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα άρθρα προς αναθεώρηση, έχουμε πάντα τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε».

Χαρακτηριστικά, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως στις προτάσεις υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη.

«Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει. Να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό τον ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες τις δικές μας και των παιδιών μας. Συνταγματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη όσο και η ατομική προϋπολογισμοί των νοικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες.

Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της Πολιτείας. Προτείνουμε στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας, με καθιέρωση συνταγματικής καθολικής αξιολόγησης. Και η εξέλιξη των υπαλλήλων να συνδέεται στο εξής με την απόδοσή τους».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε για το άρθρο 86 τονίζοντας πως «πρέπει επιτέλους να το αναθεωρήσουμε και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχόν ποινικών ευθυνών των υπουργών», ενώ για τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης, επισήμανε πως «δεν θα αναδεικνύεται πλέον από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και μάλιστα μεταξύ τριών προσώπων τα οποία θα προτείνουν οι δικαστικές ολομέλειες και όχι το υπουργικό συμβούλιο, όπως σήμερα».

Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε λέγοντας πως «έχοντας μιλήσει με πολλούς από εσάς, η έννοια σας και η έννοια η δικιά μου είναι πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω τον ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων. Είναι ένας διάλογος, ο οποίος πρέπει να ανοίξει και ο οποίος πρέπει να περιβληθεί με σημαντικές συνταγματικές αλλαγές».

«Ξεχωριστή αξία έχει όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού», επισήμανε.

Για την πρόταση ο/η Πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει εξαετή θητεία, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως γίνεται «ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας».

«Ταυτόχρονα, τις προτάσεις μας πλαισιώνουν και άλλες γενναίες αλλαγές, κάποιες έχουν συμβολικό, αλλά συνάμα και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η αλλαγή του ορίου του εκλέγεσθαι, από την ηλικία των 25 στα 21, κάτι ελάχιστο το οποίο οφείλουμε στη νέα γενιά».

Επίσης, αναφέρθηκε στην επέκταση της επιστολικής ψήφου. «Δοκιμάστηκε ήδη μια φορά στις ευρωεκλογές με μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να μπορούμε συνταγματικά να το κατοχυρώσουμε, ώστε να μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε εθνικές εκλογές».

«Συγχαρητήρια για τη στάση σας στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

Ακόμη, ο πρωθυπουργός συνεχάρη την ΚΟ «για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Όπως είπε: «13 βουλευτές μάς απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους τον δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, πρέπει να είναι απρόσκοπτος. Οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος και πραγματικά νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε τη συζήτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας των βουλευτών, είδε στους λόγους τους και την αξιοπρέπεια αλλά και τη δικαιολογημένη πίκρα που έπρεπε να βρεθούν σε αυτήν τη δυσάρεστη κατάσταση. Έκαναν, όμως, όμως το σωστό. Όπως, λοιπόν, οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις, και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται σε στην κομματική διαπάλη.

«Περιμένω, συνεπώς, σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας, και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατ' ιδίαν, όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε, όμως, και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων που κάνει αναγκαία αυτήν την αντίδρασή μας. Είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν με μόνο στόχο να ναρκοθετήσουν το ήθος αυτής της παράταξης. (...) Θα αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα τού περισσεύει, δυστυχώς, το θράσος».

«Να μην κλείσουμε τα μάτια σε αδυναμίες και αστοχίες που σκιάζουν το έργο μας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε λέγοντας πως: «Έχουμε χρέος ως ΚΟ και ως στελέχη της μεγάλης μάς παράταξης να μην κλείσουμε τα μάτια ούτε σε αδυναμίες, ούτε σε αστοχίες, οι οποίες σκιάζουν το έργο μας. Και νομίζω ότι η ΚΟ μάς, καλείται να κινηθεί με τρεις βασικές αρχές. Πρώτον, είναι κορυφαία τιμή ο τίτλος του βουλευτή αυτής της ιστορικής παράταξης. Δεύτερον, ότι σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα όλοι θα πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι να το υπηρετήσουν από οποιαδήποτε θέση. Και τρίτον, και νομίζω ότι θα επιμείνω σε αυτό, η προσωπική επιτυχία του καθενός μας περνά μόνο μέσα από τη νίκη της ΝΔ».

Επίσης, επισήμανε πως «προσωπικά θα συνεχίσω ακόμα πιο εντατικά τις μεταξύ μας επαφές. Είμαι πάντα διαθέσιμος να συναντώ συναδέλφους».

«Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα»

Απευθυνόμενος ξανά στους βουλευτές τούς τόνισε πως «θα πρέπει να προτάσσουν όχι μόνο το τι ζητούν από τη ΝΔ, αλλά και το τι οφείλουν στην παράταξη. Με την τακτική μας παρουσία στις επιτροπές, με πρωτοβουλίες σε εκλογικές περιφέρειες. Έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες μπροστά μας και ένα πολύ πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο, το οποίο πρέπει να επιτελέσουμε. Να είμαστε παρόντες στη Βουλή, να μετέχουμε δυναμικά στις δημόσιες αναμετρήσεις».

«Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος», υπογράμμισε.

«Κερδίσαμε αυτές τις εκλογές, επειδή μιλήσαμε στην κοινωνία, επειδή πείσαμε την κοινωνία ότι έχουμε σχέδιο. Επειδή το 2023 πείσαμε την κοινωνία ότι αυτά που τους είπαμε το 2019 τα κάναμε. Και το 2027 πρέπει πάλι να πάμε να μιλήσουμε στην κοινωνία και να τους πούμε: ''Θυμάστε αυτά που σας είπαμε το 2023;'' Και πάλι τα κάναμε, στη συντριπτική πλειοψηφία», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, ανέφερε πως «δεν έχουμε κανένα λόγο να εγκλωβιστούμε σε έναν σκληρό συγκρουσιακό λόγο με μια αντιπολίτευση, η οποία το μόνο το οποίο επιδιώκει είναι να αυξήσει την ένταση, επειδή ακριβώς δεν έχει πραγματικά επιχειρήματα και κυρίως δεν έχει σχέδιο για την Ελλάδα του αύριο. Η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη, είναι απαραίτητη για να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Είμαστε μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη αυτού του τόπου. Ενσωματώνουμε τις παραδόσεις και τις αξίες μας. Στη σύγχρονη σκέψη έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να εξελισσόμαστε, να αλλάζουμε, να προσαρμοζόμαστε, να απαντάμε στα νέα αιτήματα της εποχής».

Πιστεύω ότι και πάλι στις επόμενες εκλογές εμάς θα εμπιστευτούν. Ναι, η σταθερότητα είναι σημαντική και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέεται με τη στασιμότητα. Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να επιτυγχάνουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλεονάσματα και να επιστρέφουμε το πλεόνασμα αυτό πίσω στην κοινωνία. Δεν είμαστε, όμως, μόνο μια δύναμη σταθερότητας. Έχουμε αποδείξει ότι, όταν θέλουμε, μπορούμε να είμαστε και μια δύναμη ρήξης και ανατροπής. Και η πρόταση την οποία θα συζητήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση, ακριβώς αυτή τη λογική υπηρετεί».

Πηγή: skai.gr

