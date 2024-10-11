«Είχαμε την ευκαιρία για μια ευρύτερη επισκόπηση των περιφερειακών εξελίξεων. Το ζήτημα του Κυπριακού βρήκε τη θέση του στη διακήρυξή μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά από τη MED9, στην Πάφο.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού:

Ευχαριστώ, αγαπητέ μου Νίκο, για την εξαιρετική φιλοξενία εδώ στην όμορφη Πάφο, στην 11η Σύνοδο Κορυφής της πρωτοβουλίας MED-9.

Να σε ευχαριστήσω και για τον εύληπτο και εξαιρετικό τρόπο με τον οποίον συνόψισες τα συμπεράσματα των κοινών μας διαβουλεύσεων, που αποτυπώνονται, εξάλλου, και στη συνεκτική διακήρυξη, η οποία αναφέρεται σε όλα τα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε.

Πολύ σύντομα και χωρίς να επαναλάβω αυτά τα οποία ειπώθηκαν, να εκφράσω και εγώ τη χαρά μου για τη συμμετοχή του Βασιλιά της Ιορδανίας σε αυτή τη συνάντησή μας, η Ιορδανία, μία χώρα παράγων σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία χρήζει περισσότερης ευρωπαϊκής στήριξης. Και να επαναλάβω κι εγώ τη μεγάλη σημασία που αποδίδουμε όλοι μας στη σύναψη μιας συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιορδανίας.

Τώρα, ως προς τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είναι θλιβερό, ενδεχομένως τραγικό, το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ στην Κύπρο, στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πιο κοντά στην κρίση, η οποία δυστυχώς κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή. Μία κλιμάκωση η οποία αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, δοκιμάζει και τον λαό του Λιβάνου.

Να προσθέσω κι εγώ τη δική μου φωνή στην έκκληση για μια άμεση εκεχειρία, τόσο στον Λίβανο όσο και στη Γάζα, όπου δυστυχώς η ανθρωπιστική καταστροφή έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις.

Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ καθώς συμβάλλουν στην επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης και αυξάνουν τους κινδύνους για την περιφερειακή σταθερότητα.

Από την άλλη πλευρά, όμως, καλούμε και εμείς αυτή τη στιγμή σε συγκράτηση, έτσι ώστε ο νότιος Λίβανος να μην μετατραπεί σε μία νέα Γάζα. Θα είναι μία μεγάλη, νέα ανθρωπιστική τραγωδία, την οποία η ευρύτερη περιοχή δεν την αντέχει.

Συζητήσαμε, αρκετά αναλυτικά, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, αλλά και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση.

Αναγνωρίσαμε, επίσης, το γεγονός ότι όλες οι χώρες της Μεσογείου βρίσκονται, δυστυχώς, στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης. Κατά συνέπεια, ο συντονισμός μας για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων είναι ακόμα πιο επιβεβλημένος.

Είχαμε, τέλος, την ευκαιρία να κάνουμε και μία ευρύτερη επισκόπηση των περιφερειακών εξελίξεων.

Θέλω να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου την ικανοποίησή μου, αγαπητέ Νίκο, διότι το ζήτημα του Κυπριακού, 50 χρόνια μετά την εισβολή και κατοχή παραπάνω του ενός τρίτου της Κύπρου από τις τουρκικές δυνάμεις, βρήκε τη θέση του στη διακήρυξή μας.

Να καλωσορίσω και εγώ με την σειρά μου την άτυπη τριμερή συνάντηση υπό τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να εκφράσω την προσδοκία μου ότι αυτή η συνάντηση θα φέρει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο μια λύση βασισμένη στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο Διεθνές Δίκαιο, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Γνωρίζεις καλά, αγαπητέ μου Νίκο, ότι η Ελλάδα θα είναι πάντα αρωγός στις προσπάθειές σου, επιτέλους, 50 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή την τόσο πολυπόθητη λύση.

Να σε ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι, αγαπητέ μου Νίκο, για την φιλοξενία και για την πολύ ουσιαστική συζήτηση την οποία είχαμε και να επαναλάβω την πίστη μου ότι αυτό το σχήμα των μεσογειακών κρατών έχει πολλά ακόμα να δώσει, ειδικά τώρα που αποκτήσαμε και Επίτροπο, από την Κροατία, που θα ασχολείται αποκλειστικά με τα ζητήματα της Μεσογείου.

