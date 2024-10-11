Την απόσυρση του εξωδίκου προς την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε μέσω Facebook ο Στέφανος Κασσελάκης. Στην ανάρτησή του ο κ. Κασσελάκης αφήνει αιχμές κατά της Όλγας Γεροβασίλη χωρίς να την κατονομάζει.

"Κατά τη χθεσινή μου συνέντευξη στον κ. Χατζηνικολάου είπα ότι «το όραμα για το πολίτευμα είναι η συμμετοχική αμεσοδημοκρατία». Όπως δημοσιεύουν όλα τα δημοσιογραφικά site, στη σημερινή συνεδρίαση, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας (που θεωρεί ότι στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να έχω δεύτερη ευκαιρία) αναφέρθηκε στο απόσπασμα αυτό λέγοντας: «Μίλησε για αλλαγή πολιτεύματος, που αποτελεί λόγο αποκλεισμού κόμματος από εθνικές εκλογές ο μη σεβασμός του πολιτεύματος».

"Επειδή ο σκοπός του εξωδίκου μου επετεύχθη, αφενός με την εσπευσμένη δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες των υπόλοιπων υποψηφίων και αφετέρου με τη ρητή καταδίκη της διαρροής από την ΠΓ της 8ης Οκτωβρίου 2024. Επειδή, όπως έχω ήδη δηλώσει, πρωταρχικό κίνητρο της διαμαρτυρίας μου ήταν η διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κάθε στελέχους και μέλους του ΣΥΡΙΖΑ (χθες θύμα της παράνομης διαρροής ήμουν εγώ, αύριο κάποιος άλλος). Επειδή, όπως επίσης έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, τη νομική οδό δε θα την ακολουθούσα ποτέ.

"Γι’ αυτούς τους λόγους, αποσύρω και ρητά την εξώδικη διαμαρτυρία μου, ώστε να μην υπάρχει κανένα άλλοθι" επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο τέως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Συνιστώ ωριμότητα, ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Το μένος είναι κακός σύμβουλος. Ας σηκωθούμε όλοι λίγο ψηλότερα. Σε εκείνο το ύψος, θα συναντήσουμε τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένει καρτερικά να εκφράσει δημοκρατικά την ψήφο του" σημειώνει.

Αναλυτικότερα ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρει:

1.

Παραθέτω το άρθρο 73 παρ. 6 του Συντάγματος που, με την αναθεώρηση του 2019, προβλέπει τη δυνατότητα της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, δηλαδή τη δυνατότητα να καταθέτουν οι πολίτες προτάσεις νόμου στη Βουλή.

2.

Παραθέτω δημοσίευμα με την ερώτηση που κατέθεσαν 33 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2022, αναφέροντας: «Τρία χρόνια έχουν παρέλθει μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος και η παραπάνω δυνατότητα παραμένει ανενεργή, καθώς απαιτείται εφαρμοστικός νόμος και δεν διαφαίνεται κάποια σχετική νομοθετική πρόθεση από την ελληνική κυβέρνηση (σ.σ. της ΝΔ). Αυτή η πρακτική αποτελεί περιφρόνηση προς το Σύνταγμα, τους πολίτες και τους δημοκρατικούς θεσμούς».

3.

Ενημερώνω ότι ο Τομέας Δικαιοσύνης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη επεξεργαστεί το σχέδιο του εφαρμοστικού νόμου του άρθρου 73 παρ. 6 του Συντάγματος, το οποίο θα φέρει προς κατάθεση άμεσα στη Βουλή.

4.

Παραθέτω μερικές μόνο από τις προτάσεις αναθεώρησης του Συντάγματος με αμεσοδημοκρατικό χαρακτήρα (πρόταση νόμου από 100.000 πολίτες, διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων) που είχε καταθέσει ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν υπερψηφίστηκαν στην τελική φάση της συνταγματικής αναθεώρησης, όταν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία απέκτησε η ΝΔ, η οποία σταθερά αρνείται τη θεσμική ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας στη χώρα μας.

5.

Ζητώ από τα στελέχη που αγωνίζονται για τον αποκλεισμό μου από τις εκλογές για Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να το κάνουν όντως επειδή δεν βάζω ζάχαρη στον καφέ μου. Είναι προτιμότερο, από το να παραχαράσσουν την ίδια την Ιστορία, τους αγώνες και τις προτάσεις του κόμματός μας προς την κατεύθυνση της συμμετοχικής - άμεσης δημοκρατίας.

6.

Επειδή ο σκοπός του εξωδίκου μου επετεύχθη, αφενός με την εσπευσμένη δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες των υπόλοιπων υποψηφίων και αφετέρου με τη ρητή καταδίκη της διαρροής από την ΠΓ της 8ης Οκτωβρίου 2024.

Επειδή, όπως έχω ήδη δηλώσει, πρωταρχικό κίνητρο της διαμαρτυρίας μου ήταν η διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κάθε στελέχους και μέλους του ΣΥΡΙΖΑ (χθες θύμα της παράνομης διαρροής ήμουν εγώ, αύριο κάποιος άλλος).

Επειδή, όπως επίσης έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, τη νομική οδό δε θα την ακολουθούσα ποτέ.

Γι’ αυτούς τους λόγους, αποσύρω και ρητά την εξώδικη διαμαρτυρία μου, ώστε να μην υπάρχει κανένα άλλοθι.

7.

Επειδή ελεύθερο συνέδριο θα γίνει και ελεύθερες εκλογές θα γίνουν σε κάθε περίπτωση, συνιστώ ωριμότητα, ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Το μένος είναι κακός σύμβουλος. Ας σηκωθούμε όλοι λίγο ψηλότερα. Σε εκείνο το ύψος, θα συναντήσουμε τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένει καρτερικά να εκφράσει δημοκρατικά την ψήφο του.

