Δένδιας: Με Rafale, F-35 και αντι-drone θόλο, η Ελλάδα αποκτά άλλες αμυντικές δυνατότητες

Με τις νέες μας αεροπορικές πλατφόρμες (F-16 Viper, τα Rafale), αλλά και την επικείμενη απόκτηση των F-35 αλλά και με τη δημιουργία του αντιαεροπορικού και του αnti-drone θόλου, η Ελλάδα αποκτά άλλες δυνατότητες για να προστατεύσει τα εθνικά δίκαια, τα συμμαχικά δίκαια, τα ευρωπαϊκά δίκαια, τον εθνικό, τον ευρωπαϊκό, τον συμμαχικό ορίζοντα.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος μετέβη σήμερα, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας, όπου παρέστη στην Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών της άσκησης «Ramstein Flag 2024».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ και τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, παρακολούθησε διελεύσεις συμμαχικών αεροσκαφών, ξεναγήθηκε στους χώρους της άσκησης και ενημερώθηκε για τα σενάριά της.

Όπως ανακοινώθηκε, στην Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών συμμετείχαν ακόμα ο διοικητής Αεροπορικών Συμμαχικών Δυνάμεων πτέραρχος Τζέιμς Μπ. Χέκερ και οι αρχηγοί των Πολεμικών Αεροποριών του Βελγίου, της Δανίας, της Εσθονίας, της Κροατίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας, της Σουηδίας και της Φιλανδίας.

Επίσης, παραβρέθηκαν οι πρέσβεις του Βελγίου Μαρκ Καλκόεν, της Γαλλίας Λωράνς Ωέρ, της Ουγγαρίας Ζολτ Σάντορ, της Πορτογαλίας Ρούι Ματσιέιρα, η επιτετραμμένη στην πρεσβεία των ΗΠΑ, ως εκπρόσωπος του πρέσβη των ΗΠΑ, Μαρία Όλσον, και η επιτετραμμένη της πρεσβείας της Ρουμανίας Μιοάρα Πιτούτ καθώς και ακόλουθοι Άμυνας ξένων συμμαχικών χωρών.

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε «μεγάλη τιμή για την Ελλάδα και την ιεραρχία της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, να φιλοξενεί την πολυεθνική άσκηση Ramstein Flag 24». «Μια Συμμαχική Άσκηση», όπως είπε, «που διεξάγεται για πρώτη φορά, με τη συμμετοχή 89 μαχητικών αεροσκαφών, 12 αεροσκαφών υποστήριξης, από 13 χώρες. Επιχειρούν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, με βάση το αεροδρόμιο της Ανδραβίδας».

«Αυτή η άσκηση δεν αποτελεί μια απλή επιχειρησιακή εκπαίδευση. Αποτελεί μια δοκιμή διαλειτουργικότητας μεταξύ των αεροπορικών Συμμαχικών Δυνάμεων για να μπορούν να αντιμετωπίσουν σύγχρονες απειλές στον τομέα της αεροπορικής άμυνας και της ασφάλειας. Συλλογικά, όλοι μαζί, όπως επιτάσσουν οι αρχές της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας» εξήγησε.

«Η ενσωμάτωση καινοτόμων τακτικών στην Αεράμυνα είναι επιβεβλημένη στη γεωπολιτική συγκυρία. Και η παρουσία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, του ΝΑΤΟ, στις εξελισσόμενες διεθνείς συγκρούσεις είναι πιο αναγκαία παρά ποτέ. Η επιλογή της Ελλάδας από τη Συμμαχία ως διοργανώτριας χώρας, υπογραμμίζει τη γεωστρατηγική αξία της πατρίδας μας. Επιβεβαιώνει τον στρατηγικό μας ρόλο στη συλλογική άμυνα» επισήμανε.

Για τη νέα εποχή στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία με την απόκτηση των Rafale και τη μελλοντική απόκτηση των F-35 αλλά και τη δημιουργία αντιαεροπορικού και αντί -drone θόλου, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι μπορεί «να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προβάλλοντας την πατρίδα μας ως τον αξιόπιστο και σοβαρό σύμμαχο, τον πυλώνα της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν από αυτή». «Πάντα υπογραμμίζω», συνέχισε αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, «ότι είναι μια Συμμαχία αξιών, ταγμένη στην υπεράσπιση όχι μόνο των χωρών που ανήκουν στη Συμμαχία, αλλά και του Διεθνούς Δικαίου».

«Το ΝΑΤΟ οφείλει όχι μόνο να προασπίζει ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, αλλά είναι και ένα πρότυπο ελευθερίας, δημοκρατίας, διεθνούς δικαίου, τήρησης των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό που στα αγγλικά το περιγράφουμε ως "rules-based internationalorder"» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.