ΠΑΣΟΚ: Οι φερόμενοι ως δημιουργοί της «Ομάδας Αλήθειας» αναγκάστηκαν να βγάλουν τις κουκούλες

«Οι φερόμενοι ως δημιουργοί της “Ομάδας Αλήθειας” αναγκάστηκαν να βγάλουν τις κουκούλες», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με το εξώδικο της «Ομάδας Αλήθειας» στον Θανάση Γλαβίνα. «Και θα αναγκαστούν», τονίζουν, «να απαντήσουν και στα ερωτήματα που θέτουμε για τη διαπλοκή συμφερόντων και τη ροή χρηματοδότησης μεταξύ διαφημιστικών εταιρειών, κρατικών φορέων και ιδιωτικών εταιρειών με τον μηχανισμό της προπαγάνδας τους».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «φοβούνται περαιτέρω αποκαλύψεις, γι' αυτό και εκβιάζουν με εξώδικα τους πολιτικούς τους αντιπάλους με σκοπό να τους φιμώσουν». «Μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να δηλώσουν στα δικόγραφά τους ότι “δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πολιτικό παιχνίδι, καθώς σκοπός της ψηφιακής τους πλατφόρμας είναι να παράγει ενημερωτικό και κοινωνικό υλικό”(!)», συνεχίζει. Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει: «Οι ίδιοι δεν υπερηφανεύονταν στην πρώτη τους ανακοίνωση μετά τις αποκαλύψεις του Inside Story ότι είναι “η ομάδα που από το 2015 έχει αλλάξει εντελώς το πολιτικό τοπίο της χώρας”; Στην επίσημη ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας δεν πρωτοφιγουράρησε η “Ομάδα Αλήθειας” το 2012; Τώρα προσπαθούν να θολώσουν τα νερά υποστηρίζοντας ότι δεν θέλουν να εμπλακούν στο πολιτικό παιχνίδι γιατί πλέον δεν υπάρχει η προστασία της ανωνυμίας την οποία απολάμβαναν».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι τους δηλώνει ξεκάθαρα πως «δεν εκβιαζόμαστε και δεν φοβόμαστε τους θρασύδειλους γκεμπελίσκους του Μαξίμου, που κινούνται στο παρασκήνιο. Να γνωρίζουν ότι στο τέλος πάντα το φως νικάει το σκοτάδι».

Εν είδει υστερόγραφου στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ρωτά: «Θα μας απαντήσει η κυβέρνηση και οι ιδρυτές της “Ομάδας Αλήθειας” αν συνεργάτες της χρησιμοποιούσαν περιστρεφόμενες πόρτες από την Blue Skies στη Νέα Δημοκρατία ή το ανάποδο;».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.