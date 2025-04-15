«Η προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από την αισχροκέρδεια των καρτέλ και τη συγκάλυψη του εγκλήματος Τεμπών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με δηλώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τα Εξάρχεια.

«Στο μενού της επιχείρησης προστέθηκε μεταξύ άλλων σεναρίων από το παρελθόν και η προαναγγελία του ειδικού υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη, περί απαγόρευσης συναυλιών στα Εξάρχεια», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση και σημειώνεται πως: «η πρόκληση αυτή παραπέμπει σε πρακτικές που προέρχονται από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας της χώρας. Επιπλέον, η συγκεκριμένη κίνηση, πέρα από την εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στο real estate, αποσκοπεί και στην περεταίρω δημιουργία εστίας τεχνητής έντασης.

Να μη διανοηθεί ο κ. Χρυσοχοΐδης να προχωρήσει στην υλοποίηση οποιουδήποτε είδους απαγόρευσης, για οποιαδήποτε γειτονιά. Οι πόλεις ανήκουν στους κατοίκους τους. Και οι πολιτιστικές δράσεις αποτελούν ταυτότητα και οξυγόνο για τις γειτονιές. Ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και την δημιουργία δικτύων μεταξύ κατοίκων και τοπικών φορέων. Οι σχεδιασμοί της σε αποδρομή κυβέρνησης θα μείνουν στα χαρτιά.»

Χρυσοχοΐδη: Να καταστεί γνωστό σε όλους ότι όποιος ξαναπλησιάσει εκεί για διασκέδαση, για να κάνει μια συναυλία να ξέρει ότι απαγορεύεται

Σημειώνεται πως σχετικά με τα επεισόδια στην περιοχή των Εξαρχείων, τα ξημερώματα της Κυριακής, έπειτα από συναυλία στον Λόφο του Στρέφη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 χθες σχολίασε πως «κάθε φορά που τα πράγματα στη χώρα οξύνονται, ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις, το πολιτικό κλίμα, κάθε φορά που υπάρχουν εσωτερικά ή εξωτερικά γεγονότα, που δημιουργούν πόλωση, ένταση ή όταν καλλιεργείται η πόλωση και η ένταση, τότε κάθε φορά εμφανίζονται ακραία στοιχεία, τα οποία δυστυχώς, στη χώρα μας, διαχρονικά πολλαπλασιάζονται. Κυρίως μετά τη μεταπολίτευση, έρχονται, συνεχώς γενιές γαλουχημένες με την αντίληψη της βίας και συνεχίζουν μια παράδοση, δημιουργώντας καταστροφές και, κυρίως, σκορπώντας τη βία». Συμπλήρωσε, ωστόσο, πως στην περιοχή των Εξαρχείων είχαν γίνει πολύ σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. «Τα Εξάρχεια ήταν μια περιοχή όπου είχαμε κάθε βράδυ μονίμως, επί περίπου πενήντα χρόνια, φωτιές, επιθέσεις με μολότοφ στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, εμπρησμούς, όλα αυτά έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο», είπε και υπογράμμισε πως «αυτοί, οι οποίοι καίνε περιουσίες έτσι γιατί θέλουν να υπηρετήσουν τις ιδέες τους, μέσα από τη βία, πρέπει να συλληφθούν και θα συλληφθούν».

Παράλληλα, έκανε λόγο για παραίτηση της προσπάθειας που είχε ξεκινήσει για την αναμόρφωση και τη διαμόρφωση της περιοχής στον Λόφο του Στρέφη. «Απέναντι σε αυτήν την προσπάθεια τότε ήταν ένα μέρος των κατοίκων που δεν ήθελαν τον εκσυγχρονισμό και την ασφαλέστερη γειτονιά. Γι’ αυτό, δυστυχώς, διαθέτουμε αστυνομικές δυνάμεις να προστατεύουν εκεί την εγκατάσταση, την υποδομή και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο αφ’ ενός μεν γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος των αστυνομικών δυνάμεων και αφετέρου απασχολούνται πάρα πολλοί αστυνομικοί σε ένα έργο που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα χρήσιμο και ωφέλιμο για την περιοχή», συμπλήρωσε με έμφαση. «Εκεί υπάρχει ένας χώρος όπου συγκεντρώνονται διάφοροι για λόγους διασκέδασης. Δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας κέντρου διασκέδασης, χώρου εστίασης ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά είναι παράνομα και δεν πρόκειται να επιτραπεί ξανά ποτέ να υπάρξουν συγκεντρώσεις εκεί. Να καταστεί γνωστό σε όλους ότι όποιος ξαναπλησιάσει εκεί για διασκέδαση, για να κάνει μια συναυλία να ξέρει ότι απαγορεύεται. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτά», κατέληξε σχετικά.

