ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ για το εξώδικο της Ομάδας Αλήθειας στον Διονύση Τεμπονέρα

«Η πολιτική κριτική και η δημοσιογραφική έρευνα δεν ποινικοποιούνται, ο ομφάλιος λώρος του προπαγανδιστικού μηχανισμού με τα δημόσια ταμεία θα αποκαλυφθεί και θα κοπεί», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του με αφορμή το εξώδικο της "Ομάδας Αλήθειας", στον Διονύση Τεμπονέρα.

Στην ανακοίνωση αναφέρει ακόμη: «Το εξώδικο που απέστειλαν οι "Αληθείτες" της οργάνωσης "Ομάδα Αλήθειας" στο μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Διονύση Τεμπονέρα αποτελεί ακόμα ένα δείγμα πανικού του ομογάλακτου μηχανισμού ΝΔ - Blue Skies - Ομάδας Αλήθειας».

Ακολούθως ρωτά: «Αλήθεια, ο δικηγόρος που υπογράφει το εξώδικο, διατηρούσε κοινό δικηγορικό γραφείο με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ή πρόκειται περί συνεπωνυμίας; Τώρα που οι ροές του δημόσιου χρήματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρείες με κοινή διεύθυνση αποκαλύπτεται, τώρα που ένας παρακρατικός μηχανισμός "δολοφονίας χαρακτήρων" και διάδοσης ψευδών ειδήσεων ταυτοποιείται, οι αργυρώνητοι εργολάβοι του ψέματος πιστεύουν ότι θα φοβηθούμε;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.