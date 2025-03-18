Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποδέχθηκε σήμερα στο υπουργείο τον συντονιστή του Συμβουλίου της ΕΕ για θέματα Καταπολέμησης Τρομοκρατίας, Bartjan Wegter.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, στη συνάντησή τους τέθηκαν θέματα ενίσχυσης της συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την αντιμετώπιση τυχόν διασύνδεσής τους με τρομοκρατικά δίκτυα. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη νέα στρατηγική της ΕΕ για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, στο φόντο των εξελίξεων στη Β. Συρία, με τις επιθέσεις εναντίον των Χριστιανών και την απελευθέρωση κρατουμένων από τις φυλακές, που ενδεχομένως συνδέονται με εξτρεμιστικά δίκτυα, τα οποία δρουν συντονισμένα έχοντας σαν στόχο την αποσταθεροποίηση της Ευρώπης.

Παράλληλα, τόσο ο κ. Χρυσοχοΐδης, όσο και ο συντονιστής του Συμβουλίου της ΕΕ αναφέρθηκαν διεξοδικά στην ενίσχυση της ασφάλειας των ελληνικών συνόρων, με έμφαση στην περιοχή του Έβρου, που αποτελούν και σύνορα «βαρόμετρο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφώνησαν στα επόμενα βήματα για την περαιτέρω εμπέδωση ασφάλειας στην Ευρώπη.

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης στελέχη του Συμβουλίου της ΕΕ, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, όπως και ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.