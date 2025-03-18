Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση (https://www.opengov.gr/mindefence/?p=7117) τέθηκε, το βράδυ της Δευτέρας 17 Μαρτίου 2025, το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπό τον τίτλο «Ρύθμιση Υγειονομικών θεμάτων Ενόπλων Δυνάμεων και λοιπές διατάξεις». Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την 1η Απριλίου 2025, στις 9 π.μ.

Όπως είχε δηλώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά την παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου στο Υπουργικό Συμβούλιο, «στόχος είναι να αποκτήσουν οι ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις που θα έχουμε ποτέ στην ιστορία της Πατρίδας μας, τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας».

Στο Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, όπως:

Οικονομική αυτοτέλεια στρατιωτικών νοσοκομείων, ορθή κοστολόγηση ιατρικών υπηρεσιών προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, δυνατότητα προσέλκυσης ιδίων πόρων.

Δυνατότητα διακλαδικής στελέχωσης των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, νέο σύστημα μετατάξεων.

Καθιέρωση ειδικότητας ΕΠΟΠ Διασώστη για την παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας.

Διακλαδικές προμήθειες, διακλαδική χρήση υγειονομικών υπηρεσιών.

Μείωση του χρόνου διοίκησης στρατιωτικών ιατρών σε μονάδες εκστρατείας.

Μείωση του χρόνου αναμονής για την έναρξη ιατρικής ειδικότητας σε 2,5 έτη, μηδενική αναμονή σε «άγονες» ειδικότητες.

Ανάθεση καθηκόντων διοίκησης σε αξιωματικούς όλων των ειδικοτήτων του ΥΓ.

Αποζημίωση εφημεριών στρατιωτικών ιατρών, δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου νοσηλευτών.

Επιτάχυνση της πληρωμής των υγειονομικών δαπανών και αποζημίωση νέων Υπηρεσιών Υγείας (π.χ. ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή).

Διακλαδική χρήση υγειονομικών υπηρεσιών, ελεύθερη επιλογή ιδιώτη ιατρού από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, δικαίωμα συνταγογράφησης ιδιωτών ιατρών σε στρατιωτικούς.

Διανυκτέρευση στρατιωτικών φαρμακείων, διανομή κατ’ οίκον φαρμάκων σε άτομα με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης.

Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία νέων Υπηρεσιών Υγείας:

Ίδρυση Κέντρου Εκπαίδευσης και Μονάδας Αντιμετώπισης Πολεμικού Τραύματος.

Ίδρυση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Οδοντιατρείο ΑμεΑ.

Δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρει, απευθυνόμενος στους πολίτες, σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: «Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου».

