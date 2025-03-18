Συνάντηση Φάμελλου με την Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

Συνάντηση με εκπροσώπους της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) είχε το πρωί της Τρίτης 18/3 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου.



Στην εισήγηση του ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε:



«Στην πολιτική συζήτηση για την άμυνα συχνά υποτιμάται και υποβαθμίζεται η συζήτηση για το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας. Η άμυνα χωρίς ένστολους, χωρίς προσωπικό, χωρίς στελέχη, αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, αλλά και τους νέους της χώρας μας που υπηρετούν τη θητεία τους δεν μπορεί να υπάρξει.



Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κυβέρνηση, είχαμε λάβει σοβαρές πρωτοβουλίες για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ενστόλων της χώρας μας, που καθυστερούσαν χρόνια, παρότι τότε οι συνθήκες της χρεοκοπίας ήταν δύσκολες. Γνωρίζουμε όμως ότι σήμερα τα προβλήματα των στρατιωτικών είναι πολλά και μεγεθύνονται από ελλείμματα της κυβέρνησης».

Ο Σωκράτης Φάμελλος έδωσε έμφαση και στο θέμα των αποδοχών των ένστολων «Προτεραιότητα είναι το θέμα των αμοιβών και του μισθολογίου, γιατί όπως σε κάθε ελληνική οικογένεια, το εισόδημά σας εξανεμίζεται και υπάρχει και το πρόβλημα της στέγασης» είπε χαρακτηριστικά.

«Αλλά υπάρχει και το πολύ μεγάλο πρόβλημα των παραιτήσεων που έχουν εκτοξευτεί σε όλα τα όπλα, που επηρεάζει σοβαρά πλέον τη στελέχωση, και δυστυχώς επεκτείνεται και στις παραγωγικές σχολές που είναι πλέον αδύνατες και σε εισακτέους».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αναφέρθηκε και στα θέματα της ασφάλειας των στελεχών του στρατού:

«Γνωρίζουμε ότι έχετε σοβαρά προβλήματα με την υγειονομική σας κάλυψη, με τις εξελίξεις στα στρατιωτικά νοσοκομεία, αλλά και στα μετοχικά ταμεία, την υποστελέχωση των μονάδων, τα θέματα εξέλιξης, κλπ. Όμως υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί με την ασφάλεια των στελεχών. Έχουμε ως αρνητικό παράδειγμα, όλα αυτά που έρχονται στη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα για την τραγωδία της Λιβύης, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία πολλαπλασιάζονται.

Υπάρχουν σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα με τον σχεδιασμό και την επιχειρησιακή ανάγκη της αποστολής, τις διαδικασίες και τους κανόνες ασφάλειας, το αεροδρόμιο που προσγειώθηκε η αποστολή. Και τα ερωτήματα αυτά συνδέονται με τις ευθύνες της κυβέρνησης.



Το θέμα της ασφάλειας το τελευταίο διάστημα είναι κυρίαρχο στην ελληνική κοινωνία. Το έγκλημα των Τεμπών έχει αφήσει ένα μεγάλο αποτύπωμα αγωνίας. Η ανησυχία μας πολλαπλασιάζεται και θέλουμε να είναι ξεκάθαρο ότι όλα τα εργασιακά θέματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και τα θέματα της υγείας και της ασφάλειας, για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικά».



«Ξέρουμε ότι εκπροσωπείτε ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινωνικό χώρο αλλά και ένα πολύτιμο δυναμικό για τη χώρα. Ο διάλογος είναι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε για να στηρίξουμε και τη χώρα μας αλλά και εσάς» ανέφερε κλείνοντας.



Από τη μεριά της ΠΟΕΣ, ο Πρόεδρος, υποπλοίαρχος Δημήτριος Μεθενίτης επεσήμανε μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ασχοληθεί ουσιαστικά με τους στρατιωτικούς και είχε σταματήσει την εφαρμογή της απόλυσης για λόγους υγείας, κάτι που καταργήθηκε από τη ΝΔ.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στη συνάντηση συμμετείχε ο βουλευτής Εύβοιας και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της ΚΟ, Συμεών Κεδίκογλου, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και πρώην αν. υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Ρήγας και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και συντονιστής του τμήματος Άμυνας, Γιώργος Μπαλάφας.



Εκ μέρους της ΠΟΕΣ συμμετείχε επίσης ο Ταμίας, Επιλοχίας Τουλάκης Σωτήριος.

