Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία.

Επίσης επισήμανε ότι η αμερικανο-ουκρανική πρόταση για εκεχειρία 30 ημερών είναι ένα θετικό βήμα, τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να ανταποκριθεί και εξέφρασε την ελπίδα οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές προσπάθειες να οδηγήσουν στην επίτευξη ειρήνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

