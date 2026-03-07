Χρυσοχοΐδης: Προστατεύουμε κρίσιμες υποδομές και δομές ξένων αντιπροσωπειών

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε για τις διεθνείς εξελίξεις και τα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας σε συνέντευξη του το απόγευμα (07/03/2026) στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel.

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η επαγρύπνηση. «Πρέπει να υπάρχουν μέτρα, σχέδια, φύλαξη και προστασία στόχων, όμως το πιο σημαντικό είναι η συνεχής επαγρύπνηση. Η χώρα μας βρίσκεται σε μια περιοχή που «καίει» και γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα οφείλει να προστατεύει πάντα τη χώρα και κυρίως τους πολίτες της. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι κρίσιμες υποδομές: η ενέργεια, το νερό και οι τηλεπικοινωνίες, δηλαδή ό,τι κινεί τη χώρα και τους πολίτες».

Παράλληλα, όπως ανέφερε, κρίσιμη είναι η προστασία των συνόρων, των αεροδρομίων, των λιμανιών και των χερσαίων σταθμών εισόδου και εξόδου της χώρας, καθώς και οτιδήποτε θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα αστάθειας και τελικά να αποτελέσει στόχο προσβολής ή επίθεσης. Τόνισε επίσης ότι πρέπει να προστατεύονται όχι μόνο οι κρίσιμες υποδομές, αλλά και οι δομές ξένων αντιπροσωπειών που βρίσκονται στην Ελλάδα, καθώς αυτό αποτελεί διεθνή υποχρέωση της χώρας.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα σε πολύ κρίσιμο γεωπολιτικό σημείο, όμως διαθέτει τη δυνατότητα και την εμπειρία να προστατεύσει τους πολίτες της. Όπως είπε, είναι σημαντικό οι πολίτες να αισθάνονται ότι τα πράγματα στη χώρα είναι σταθερά και ασφαλή. «Οι Υπηρεσίες εργάζονται συνεχώς και η αποστολή τους είναι να επαγρυπνούν διαρκώς, ώστε αυτό το αγαθό της ασφάλειας να διασφαλίζεται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 365 ημέρες τον χρόνο».

Τόνισε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή η χώρα δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα ασφάλειας. Ωστόσο, όπως σημείωσε, αυτό ακριβώς καθιστά ακόμη πιο αναγκαία τη δραστηριότητα και την εγρήγορση των αρμόδιων αρχών, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια. Από την εμπειρία του, όπως είπε, η έλλειψη επαγρύπνησης και η χαλάρωση μπορούν να αποδειχθούν καταστροφικές.

Τέλος, ανέφερε ότι υπάρχει στενή συνεργασία με διεθνείς υπηρεσίες, όπως η Europol, η Interpol και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και με το αρμόδιο ευρωπαϊκό συμβούλιο. Ταυτόχρονα, υπάρχει συνεργασία με τις Υπηρεσίες όλων των χωρών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Κόλπου, με τις οποίες υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών για μια σειρά ζητημάτων. Όπως σημείωσε, υπάρχει συνεχής ροή, αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριών σε καθημερινή βάση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.